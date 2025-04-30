В Киеве мужчина 8 месяцев насиловал свою 16-летнюю падчерицу и угрожал продать ее интимные фото в сети. Подробности дела

В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над подростком. Он заставлял падчерицу к вступлению в интимные отношения, когда ее мать была на работе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, следствие установило, что мужчина около 8 месяцев, пользуясь своим возрастным и физическим преимуществом, а также отсутствием сожительницы дома, принуждал 16-летнюю девочкуу к интимным отношениям.

"При этом он угрожал ей распространить ее интимные фото, ведь производил и хранил порнографические изображения падчерицы. Кроме этого, отчим совершал домашнее насилие в отношении девушки, оскорбляя ее словесно, а также установив контроль над ее телефоном и ограничивая общение со сверстниками", – добавили в пресс-службе.

Следствие в отношении 43-летнего местного жителя, который принуждал к половым отношениям несовершеннолетнюю падчерицу и производил порнографические фото с ее участием, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Он находится под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор жителю Обуховского района, обвиняемому в изнасиловании. Злоумышленник совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней внучки.

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