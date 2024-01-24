Хорватская WDG promet потратила €5,5 млн, полученных от Украины за поставку оружия, на покупку заброшенного завода – СМИ

Хорватская компания WDG promet потратила 5,5 млн. евро на покупку заброшенной фабрики Vitezit в Боснии и Герцеговине. Эти деньги она получила в декабре 2022 года от Минобороны Украины за поставку минометных мин.

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Об этом говорится в расследовании hromadske. Осенью 2023 года об этом также рассказывала балканская служба Радио Свобода.

Контракт о поставках в Украину 100 тысяч минометных мин за 37 млн евро Минобороны заключило ООО "Львовский арсенал". Часть этих средств была перечислена словацкой компании Sevotech, а та, в свою очередь, перечислила 12,5 млн евро словацкой WDG promet, принадлежащей семье известного хорватского торговца оружием Звонка Зубака. Однако ни одной мины Украина так и не получила.

Согласно выпискам о движении средств на счете WDG promet, к которым получил доступ hromadske, значительную часть денег Зубаки сняли наличными, а 5,5 млн евро потратили на покупку завода Vitezit в городе Витез в Боснии и Герцеговине.

Прежде этот завод был одним из крупнейших в Югославии по производству пороха и боеприпасов, однако со времен югославских войн 90-х годов он не работал и был брошен.

Со временем имущество завода было выставлено на продажу в рамках судебного процесса, и этим воспользовались Зубаки, потратив на это деньги из украинского бюджета.