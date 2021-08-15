Хорошковского и экс-нардепов вызвали на допрос в СБУ по делу 'харьковских соглашений'

Служба безопасности Украины вызвала на допрос по делу о государственной измене бывшего главу ведомства и вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, а также еще ряд лиц. Уголовное производство касается "харьковских соглашений".

Оно было открыто еще 12 марта, повестки прислали действующим и экс-нардепам, бывшим министрам и чиновникам. Документы обнародованы в соответствующем разделе на официальном сайте СБУ.

Фигурантов просят явиться на допрос в разные даты в качестве свидетелей. Так, на 16 августа вызвали народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко и экс-главу СБУ Хорошковского.

На 17 августа допросы назначили с нардепами Виталием Бортом (ОПЗЖ) и Дмитрием Шпеновым (не входит ни в одну парламентскую фракцию). На 18 августа пригласили бывшего главу Государственной таможенной службы Игоря Калетника и в прошлом нардепа Юлию Ковалеву.

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19 августа в ведомстве ожидают экс-главу Верховной Рады Владимира Литвина и его брата Николая – бывшего главу Государственной пограничной службы.

Кроме этого, 20 августа СБУ просит явиться на допрос бывших министра юстиции Александра Лавриновича и министра транспорта и связи Константина Ефименко, а 26 числа должен прийти экс-министр финансов Федор Ярошенко.

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