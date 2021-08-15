Хорошковского и экс-нардепов вызвали на допрос в СБУ по делу "харьковских соглашений"
Служба безопасности Украины вызвала на допрос по делу о государственной измене бывшего главу ведомства и вице-премьер-министра Валерия Хорошковского, а также еще ряд лиц. Уголовное производство касается "харьковских соглашений".
Оно было открыто еще 12 марта, повестки прислали действующим и экс-нардепам, бывшим министрам и чиновникам. Документы обнародованы в соответствующем разделе на официальном сайте СБУ.
Фигурантов просят явиться на допрос в разные даты в качестве свидетелей. Так, на 16 августа вызвали народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко и экс-главу СБУ Хорошковского.
На 17 августа допросы назначили с нардепами Виталием Бортом (ОПЗЖ) и Дмитрием Шпеновым (не входит ни в одну парламентскую фракцию). На 18 августа пригласили бывшего главу Государственной таможенной службы Игоря Калетника и в прошлом нардепа Юлию Ковалеву.
19 августа в ведомстве ожидают экс-главу Верховной Рады Владимира Литвина и его брата Николая – бывшего главу Государственной пограничной службы.
Кроме этого, 20 августа СБУ просит явиться на допрос бывших министра юстиции Александра Лавриновича и министра транспорта и связи Константина Ефименко, а 26 числа должен прийти экс-министр финансов Федор Ярошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений (полный список – здесь).
Служба безопасности следующий день объявила о начале расследования по статье "Государственная измена".
Позже секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как бывших депутатов могут привлечь к ответственности.
Глава партии "За будущее" Игорь Палица раскрыл, как за Харьковские соглашения голосовали 27 апреля 2014 года отсутствующие в зале ВРУ депутаты.
В МИД выступили против денонсации Харьковских соглашений, однако вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников не согласился с этим. Он заявил, что выход из соглашений с РФ станет одним из шагов по деоккупации Крыма.