'Ход прокурора' с Пискуном: в детективе рассказали о 'Кукольнике' – садисте и маньяке, который совершил серию убийств

20 июня 2000 на окраине Киева на пустыре собаки раскопали тело молодой женщины. У погибшей нашли куклу. Расследование этого преступления стало ключевым в раскрытии целого ряда убийств, которые в течение нескольких лет оставались "висяками".

Об этом в очередной серии документального остросюжетного криминального детектива "Ход прокурора" под названием "Вслед Кукольника" рассказал ведущий, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Сериал основан на реальных событиях, его можно посмотреть в Youtube телеканала "Украина" (чтобы посмотреть серию, доскрольте до конца страницы).

Столичные правоохранители давно охотились на "Кукольника" – серийного убийцу, который оставлял возле каждой жертвы куклу. Действовал на территории Киева и области с конца 90-х. Убивал различными способами, но всегда с особой жестокостью – мучил жертву, затем закапывал ее, подвешивал или топил. С каждой жертвы забирал "трофей" – какой-то предмет одежды или украшение.

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Полгода "Кукольник" молчал, теперь снова вернулся. На его счету это было 15 преступление.

Сложность расследования заключалась в том, что жертвы были разного возраста и типажа, из разных районов и социальных слоев. Сначала следователи решили выяснить, не работал ли кто-то под "Кукольника", имитируя его "почерк".

Судмедэкспертиза показала, что на теле жертвы было более 30 ножевых ранений, но ни один из них не поразил жизненно важных органов. Дыхательные пути полностью забиты песком и глиной, что доказывало – девушку похоронили еще живой. На одежде обнаружили остатки машинного масла и ворс от старого ковра – такими часто застилают багажники в машинах.

На месте убийства нашли следы от протектора шин. Также нашли следы от кроссовок 44 размера с необычным рисунком протектора - ранее похожие на месте убийств, совершенных "Кукольником" не находили.

Правоохранители установили личность жертвы – 27-летняя Елена Лобенко, не замужем, детей нет. Работала лаборантом в институте молекулярных исследований, родители умерли, проживала одна в квартире.

Заявление об исчезновении Елены подала ее коллега и подруга Светлана Котляр.

Оперативники обыскали жилье жертвы, все поверхности были обработаны каким-то химическим веществом, отпечатков не было. Нашли только одну зацепку – чек на покупку кроссовок.

Информатор рассказал правоохранителям, что "Кукольником" мог быть Леонид Боженко, который пересидел на зоне убийство своей сожительницы Елены Чох. Чтобы не сесть за убийство, он совершил кражу в магазине, за что отсидел полгода. В преступных кругах поговаривали, что у него это было не первое убийство.

Правоохранители подняли дело Боженко, тщательно проанализировали показания свидетелей и вещественные доказательства, опросили самого подозреваемого и в конце пришли к выводу, что свою сожительницу лишил жизни именно он. Но доказательств его причастности к другим убийствам так и не нашли – к деятельности кукольника он не имел никакого отношения.

По словам подруги жертвы, Елену убил ее любовник – Виктор Ковалевский, который в свое время лечился в психиатрической больнице. Он ее ревновал и бил.

Светлана рассказала, что в тот день она со своим парнем и Еленой отмечала в кафе день рождения. Но до конца вечера Лена не добыла – боялась ревности Виктора. Девушка призналась подруге, что он угрожал ей ножом, говорил что убьет. По словам Светланы, Елена поехала на такси к Виктору домой.

Елену в тот вечер видел ее сосед. Он рассказал, что видел, как она возвращалась домой, а за ней шел незнакомец в кроссовках фирмы Nike.

"Мы попытались восстановить события того вечера. Из кафе Елену Лобенко забрал таксист и отвез в дом Ковалевского. Примерно в 22 часов соседка услышала скандал с его квартиры. А через 10 мин. Лобенко выбежала на улицу. Чуть позже выбежал и Ковалевский. Очевидно Лобенко поймала попутку и поехала домой. В 23:10 на ее домашний телефон поступил звонок с телефона-автомата. После чего Лобенко вышла из дома. Возле дома ее встретил человек в кроссовках, чек от которых нашли в квартире погибшей. Мы предположили, что это был именно Ковалевский ", – рассказал о ходе следствия Святослав Пискун.

Следователи запросили ордер на обыск жилья Ковалевского, поскольку самого его дома не было. В его квартире нашли изрезанные вещи Елены, коробку от кроссовок и газеты с выделенными статьями о "Кукольнике". А кроме этого обнаружили следы крови группы Елены и "трофеи" с других жертв, куклы и нож, форма лезвия которого соответствовала ранам на теле убитой.

"Нас удивило что на орудии убийства, куклах и вещах жертв - ни одного отпечатка Ковалевского не нашли. Мы хорошо помнили, что кукольник всегда был осторожным и не оставлял следов. И здесь в его квартире обнаруживаем важные вещественные доказательства. Это казалось еще более странным, потому что после убийства Лобенко Ковалевский должен понимать, что его может быстро выйти милиция ", – рассказал Пискун.

Между тем выяснилось, что Ковалевский незадолго до убийства похитил машину у своего дяди. Авто подали в розыск. Похищенную "Таврию" засекли работники ГАИ – Ковалевский прибыл в Калиновки. Туда же немедленно отправились и следователи.

Ковалевского нашли повешенным. Вывод криминалистов - это не самоубийство. Его ударили по голове тяжелым тупым предметом, а когда он потерял сознание - повесили. Кроме того, рисунок протектора "Таврии" не совпадал с выявленным на месте убийства.

Следователи по второму кругу опросили свидетелей, выяснилось, что исчезла подруга жертвы Светлана Котляр. Одним общим звеном между Еленой и Светланой был жених последней Евгений. Оперативники взялись за установление его личности.

После опроса персонала кафе, в котором Светлана отмечала день рождения, главным подозреваемым стал Василий Барсук, который "крышевал" заведение. Именно с ним подрался Евгений за того, что тот приставал к Светлане. Следователи установили адрес его проживания и отправились на задержание. Однако тот все отрицал и бросал тень на избранника Светланы Евгения.

"Мы установили, что Барсук не причастен к кровавым преступлениям. Но его обвинили в рэкете и двух изнасилованиях и осудили на 8 лет лишения свободы. А мы продолжили устанавливать личность жениха Светланы – Евгения. С помощью работниц кафе создали его фоторобот, а в квартире Котляр обнаружили еще один чек на покупку мужских кроссовок – возможно она приобрела их именно для Евгения ", – рассказал Пискун.

Оперативники опросили всех свидетелей по делу "Кукольника" и все они узнали фоторобот Евгения. Кто-то называл его почтальоном, кто бизнесменом, а одна женщина - милиционером.

Возле дома Светланы Котляр находился офис банка с большим количеством камер наблюдений. Прогнав фоторобот Евгения по видео, нашли на кадрах и его самого. Он был в тех самых "найкивських" кроссовках.

Следователи выяснили фамилию подозреваемого – Омеров. Они вышли на нотариуса, который сфальсифицировал 15 договоров дарения на квартиры, на которых стояли подписи обладательниц - ими были жертвы "Кукольника". Допросив нотариуса, они установили, что Омеров действие не один, "работала" целая банда. Жертв выбирали одиноких и с квартирой.

Нотариус назвал адрес Омерова и правоохранители выехали на его задержание. Им удалось спасти от смерти Светлану Котляр.

"Мы задержали всех участников банды. Омеров категорически отказался свидетельствовать, но заговорили его приспешники. Задержанные рассказали, что квартира Котляр расположена в самом центре города, была изначальной целью вожака. Но Светлана познакомила Омерова со своей подругой Еленой Лобюенко. Когда бандит узнал о психически больного любовника Елены, решил воспользоваться ситуацией и получить еще и квартиру Лобенко. А все свои кровавые эпизоды повесить на Ковалевского. Сам же Омеров с немалой суммой денег надеялся быстро покинуть страну ", – подытожил Пискун.

Следствие доказало причастность банды к 17 эпизодов убийств и мошенничества. Нотариус Жиров получил 8 лет лишения свободы. Остальные бандитов – от 10 до 15. садиста и маньяка Омерова посадили пожизненно. Светлана Котляр стала последней и единственной жертвой "кукловода" которой удалось выжить.