Харьковские полицейские уничтожили 400 кг наркотиков стоимостью 5 млн гривен. Фото и видео

Ольга Липич
Расследования
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Харьковские полицейские уничтожили 400 кг наркотиков стоимостью 5 млн гривен. Фото и видео

В Харькове правоохранители уничтожили 400 кг наркотиков на общую сумму в 5 миллионов гривен. Они были изъяты из незаконного оборота в рамках 180 уголовных производств.

Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Действие проводили по поручению начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Станислава Перлина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как уточнил помощник главы ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков, относительно всех незаконных веществ есть решение суда на их уничтожение.

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Речь идет о 400 кг наркотиков.

"Мы сегодня комиссионно уничтожаем 400 кг наркотических веществ. Они были изъяты из незаконного оборота. Это наркотические средства, на которые есть решение суда и есть разрешение на их уничтожение", – отметил он.

Правоохранители уничтожили незаконные вещества

Марков подчеркнул, что уничтожение наркотиков не просто технический акт. "Это лучший пример неотвратимости закона и наказания для лиц, ставших на преступный путь и торгующих смертью", – отметил правоохранитель, добавив, что согласно законодательству Украины, торговля наркотиками является тяжким преступлением, санкция статьи предусматривает от 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители уничтожили незаконные вещества

В пресс-службе МВД добавили, что во время уничтожения изъятых наркотических средств присутствовала комиссия, в состав которой вошли сотрудники следственных и оперативных подразделений, инспекторы-криминалисты. На месте также находились представители СМИ и общественных организаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории. Во время обыска они изъяли более полтонны наркотиков и прекурсоров на сумму около 15 млн грн.

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