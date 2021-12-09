Грозит до трех лет тюрьмы: в ГБР завершили расследование о 'среднем пальце' Лероса

ГБР завершило два расследования против нардепа Гео Лероса. Одно из них касается среднего пальца, который политик показал президенту Украины в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследования. Отмечается, что Лероса подозревают в хулиганстве и невыполнении решения суда.

По данным следствия, 4 ноября народный депутат во время выступления с трибуны парламента "оскорбительно высказался о высших должностных лицах государства".

Также 11 августа Киевский апелляционный суд признал информацию, обнародованную политиком 29 марта 2020 года в соцсетях, недостоверной, порочащей достоинство, честь и деловую репутацию.

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Решение вступило в силу 11 августа и обязывало опровергнуть распространенные сведения на его странице в соцсети. Как отмечается в сообщении, нардеп "умышленно не выполнил решение суда, хотя был с ним ознакомлен".

Оба правонарушения квалифицированы по части 1 статьи 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу), части 1 статьи 382 (невыполнение судебного решения) Уголовного кодекса. Политику грозит штраф от 500 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лероса обвиняют в "грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу" из-за среднего пальца, который тот 4 ноября с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому. Также он назвал главу государства предателем.

Позднее – 18 ноября – ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.