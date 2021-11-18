Суд принял решение по делу нардепа Лероса о непристойном жесте президенту. Видео

Нардепу Гео Леросу избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Такое решение 18 ноября принял Печерский районный суд Киева в рамках расследования о том, что политик показал президенту средний палец.

Об этом стало известно из трансляции, которую из зала суда на своей странице в Facebook вел сам Лерос. Таким образом суд отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила о круглосуточном домашнем аресте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Нардеп отметил, что удивлен таким решением.

Во время заседания Лерос подчеркнул, что средний палец не является оскорбительным жестом. По его словам, английские лучники, когда обстреливали французов, после удачного выстрела поднимали руку с выпрямленным средним пальцем, демонстрируя свою силу и пренебрежение к противнику.

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"Своим жестом я хотел заявить, что не боюсь драться", – пояснил нардеп.

Напомним, что Лероса обвиняют в "грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу" из-за среднего пальца, показанного главе государства Владимиру Зеленскому в зале Верховной Рады.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 68 000 гривен или арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября нардеп во время выступления с трибуны Верховной Рады показал Зеленскому средний палец. Также он назвал президента предателем.