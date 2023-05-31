Грозит до 8 лет тюрьмы: СБУ сообщила о подозрении четырем блогершам, снимавшим работу ПВО в Киеве. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем блогершам, которые "засветили" работу ПВО во время вражеской атаки на Киев 16 мая. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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Об этом 31 мая сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, следователи спецслужбы собрали доказательную базу и получили выводы экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность блогерш.

В частности, 32-летняя киевлянка "засветила" видео работы ПВО в своих соцсетях, а также отправила его одному из популярных Telegram-каналов. Через несколько часов ее запись распространили уже пророссийские паблики.

Другая блогерша, 36-летняя киевлянка, опубликовала видео работы ПВО и результаты поражения вражеских целей в Instagram.

Третья фигурантка также поделилась собственной видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая, уроженка Сумщины, проживающая в Киеве, сначала сняла результаты уничтожения российских ракет, а затем разослала контент своим знакомым в разные мессенджеры. Чтобы избежать ответственности, она пыталась удалить соответствующие сообщения.

Всем четырем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о локациях ВСУ или других военных формирований Украины при возможности их идентификации, если такие данные не обнародовались уполномоченными госорганами).

По местам жительства блогерш обнаружены телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения видео.

Кроме того, следствие продолжается в отношении еще двух фигурантов, которые в тот же день также обнародовали запрещенный контент и сразу были разоблачены СБУ.

В Службе безопасности напомнили о запрете обнародовать кадры деятельности Сил обороны и последствия российских обстрелов. За публикацию информации о работе сил ПВО и ПРО предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в СБУ заявили, что разоблачили шестерых человек, которые "засветили" работу ПВО во время ракетного удара РФ по Киеву 16 мая. Также были заблокированы онлайн-камеры, которые транслировали кадры защиты неба над столицей.

– Блогер и певица Инна Воронова опубликовала в соцсети видео с работой ПВО ночью 16 мая. Она даже указала геолокацию, чем упростила работу оккупантам. На следующий день на ее странице появились извинения на русском языке, а после разговора с СБУ – и на украинском. После громкого скандала она удалила ролик с извинениями.

– В Defense Express рассказали, как РФ идентифицирует места прилетов благодаря кадрам из интернета.