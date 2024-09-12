Грозит до 12 лет тюрьмы: дело экс-генерала СБУ Наумова передали в суд

Государственное бюро расследование направило в суд дело бывшего генерала Службы безопасности Украины Андрея Наумова, которого подозревают в растрате, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Своими действиями он нанес государству ущерб на сотни тысяч гривен.

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За совершенные преступления Наумову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В бюро отметили, что в 2018 году фигурант возглавлял одно из государственных предприятий и подписал с фиктивным предприятием заведомо экономически невыгодный договор на разработку проектно-сметной документации, а также документы по его выполнению. Действия Наумова привели к тяжелым последствиям предприятию и было сделано в интересах третьих лиц. В частности, государство понесло убытки почти на 371 тысячу гривен.

Кроме того, с сентября 2018 по май 2019 Наумову безосновательно начислялись премии, вследствие чего он завладел средствами предприятия более чем на 460 тысяч гривен.

В 2019 вместо того, чтобы уволиться с государственного предприятия, Наумов сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. В ГБР подчеркнули, что он устроился в СБУ не по призыву и должен уволиться с предыдущего места работы. Однако, благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему.

Таким образом обвиняемый одновременно получал заработную плату как на государственном предприятии (примерно 160 тыс. гривен в месяц), так и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн гривен.

Наумов обвиняется в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Печерским районным судом в отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он также объявлен в международный розыск.

Что известно об Андрее Наумове?

Долгое время Андрей Наумов работал в Генеральной прокуратуре, а позже – в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году занял должность директора ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". С лета 2019 года по июль 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ.

В преддверии российского вторжения в Украину Наумов уехал из страны. Во время вторжения РФ в феврале 2022 года он помог россиянам захватить Чернобыльскую АЭС. С сентября 2023 года скрывался от правосудия в Сербии, где позже был осужден.

Напомним, что в Сербии Высший суд города Ниш приговорил бывшего генерала Службы безопасности Украины, возглавлявшего Главное управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к лишению свободы по обвинению в отмывании денег. "Правая рука" Баканова должен был провести в сербской тюрьме один год.

Однако уже в начале декабря 2023 года Наумов вышел из сербской тюрьмы. Из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать страну.

14 февраля 2024 года Апелляционный суд сербского города Ниш отменил приговор первой инстанции, который приговаривал Наумова к одному году лишения свободы за отмывание денег и направил дело в суд Ниша для принятия нового решения.

В ГБР расследуют два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью во времена, когда Наумов руководил Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения. Сам экс-чиновник СБУ обвинение отвергает.

Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако Белград отказал, считая дела в Украине "политическим преследованием", а возможное возвращение таким, которое якобы может угрожать безопасности Наумова.

3 мая 2024 года ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову. У бывшего должностного лица выявили необоснованные активы на общую сумму 32,7 млн грн.

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