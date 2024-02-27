Гринкевичу продлили срок содержания под стражей – решение суда

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который фигурирует по делу о поставках некачественной одежды и белья для Вооруженных сил Украины, продолжили меру пресечения. Он будет находиться под стражей по меньшей мере еще месяц – до 29 марта.

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в комментарии изданию "Суспільне". Такое решение суд принял еще 23 февраля.

В то же время 22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу защиты Гринкевича на решение Печерского райсуда по мере пресечения. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере более 429 тысяч гривен.

Как известно, Игорю Гринкевичу сообщили о двух подозрениях. Первое касается эпизода, когда он якобы хотел дать взятку одному из руководителей Государственного бюро расследования в 500 тыс. долларов. Суд отправил бизнесмена в СИЗО с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн грн.

Во втором подозрении Гринкевичу говорится о создании преступной организации для противоправного завладения бюджетными средствами. По данным следствия, Гринкевич заключил договоры с Министерством обороны на поставку некачественной военной одежды для Вооруженных сил. Это могло нанести государственному бюджету убытков почти на миллиард гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, по делу Гринкевича и членов его семьи установлены лица "посредников", которые помогали заключать структурам с орбиты Гринкевичей контракты с силовыми органами и проводить средства. Соучастниками могут быть должностные лица львовских предприятий ЧП "УП Ренессанс" и ПВТП "Акрополис".

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