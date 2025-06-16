Гранатометы, гранаты и боеприпасы: Нацполиция провела более 940 обысков по изъятию незаконного оружия. Фото

Украинские правоохранители провели масштабную общегосударственную спецоперацию, в рамках которой было осуществлено 940 обысков по изъятию незаконного оружия и боеприпасов. Обыски продолжались во всех регионах Украины.

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Всего полицейские изъяли 263 единицы огнестрельного оружия, более 74 килограммов взрывчатых веществ и 61 674 патронов различного калибра. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины, добавив, что спецоперация была проведена под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

"С целью противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также перекрытия каналов попадания нелегального оружия на "черный" рынок, полиция провела 941 обыск по всем регионам государства. В ходе проведенных мероприятий задокументировано 10 фактов сбыта оружия, выявлено несколько схронов оружия и тому подобное. Среди изъятого: гранатометы, гранаты, различные боеприпасы", – сказано в сообщении.

В НПУ добавили, что фигуранты задержаны, им сообщено о подозрении по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция совместно с СБУ ликвидировали два канала незаконной торговли оружием. В двух областях правоохранители разоблачили и задержали лиц, причастных к сбыту вооружения и боеприпасов.

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