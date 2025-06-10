Гранатометы, мины и снайперские винтовки: в Украине ликвидировали два канала незаконной торговли оружием. Фото

Полиция совместно со Службой безопасности Украины ликвидировали два канала незаконной торговли оружием. В двух областях правоохранители разоблачили и задержали лиц, причастных к сбыту вооружения и боеприпасов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Отмечается, что "черный рынок" оружия был ликвидирован на Закарпатье и Житомирщине.

Так, на Закарпатье в Мукачевском районе в поселке Воловец правоохранители задержали "на горячем" 45-летнего местного жителя. Он пытался сбыть клиенту два корпуса гранат с запалами, сигнальную мину и взрывной пакет.

Кроме того, задержанный показал в лесу собственный схрон боеприпасов из которого изъяты пусковые установки к РПГ-22, РПГ-26, тротиловые шашки, противопехотная мина и прочее.

На Житомирщине правоохранители задержали еще одного дельца, который вывез из Харьковского направления боевых действий снайперскую винтовку российского образца. Злоумышленник спрятал ее в тайник в лесном массиве и пытался продать.

Фигурант причастен как минимум к четырем фактам сбыта оружия и боеприпасов. Свою преступную деятельность он организовал через интернет-переписку, используя почтовые службы для доставки.

Среди "товаров" – подствольный гранатомет, противопехотные мины с подрывными машинками, боевые патроны и снайперская винтовка.

По этим фактам следователи сообщили задержанным о подозрении. За содеянное им грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ совместно с Нацполицией разоблачили и задержали четырех человек, которые пытались наладить незаконный оборот боевого оружия и боеприпасов в трех областях Украины. Злоумышленники продавали криминалитету "трофейное" оружие, которое вывозили из районов боевых действий. Сбыт организовали по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!