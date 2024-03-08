Готовил ракетные удары по аэродромам Днепропетровщины: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы. Фото

В Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам. Предатель получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Российский агент собирал для окупантов информацию о том, есть ли боевые самолеты ВСУ на местных аэродромах. Кроме того, он интересовался железнодорожными маршрутами, которыми следуют военные эшелоны Сил обороны на передовую.

"В случае получения агентурных сведений, оккупанты планировали использовать их для подготовки серии ракетных ударов по стратегическим объектам региона", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили предателя. Его задержали "на горячем" в июле 2022 года. В тот момент злоумышленник как раз выполнял еще одно задание ФСБ – фотографировал места временного базирования подразделений Теробороны ВСУ.

В ходе расследования выяснилось, что предатель работал в местной охранной фирме. В начале полномасштабного вторжения России его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

"В поле зрения российской спецслужбы днепрянин попал как идеологический сторонник рашизма, навязывавший свои прокремлевские взгляды окружающим", – сообщили в СБУ.

После вербовки агент действовал по "инструкции" – получал от ФСБ координаты "нужных" объектов, после чего проводил доразведку на местности. Фото и видеозаписи информатор передавал через мессенджер Telegram.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала двух информаторов ФСБ, искавших слабые места в обороне Славянска. Преступники участвовали в подготовке боевых операций противника против Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!