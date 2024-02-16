'Государство вложило ноль гривен в разработку 'Богданы': Черновол указала на нюанс с оборонкой и вступилась за Пашинского

Бывший народный депутат Украины, а сейчас младший лейтенант ВСУ Татьяна Черновол отреагировала на дело против председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности (NAUDI) Сергея Пашинского. Она заявила, что государство не вложило ничего в разработку САУ "Богдана", которой ныне хвалится, а делает "расправу" над отцом этой установки.

Об этом военная написала на своей странице в Facebook 16 февраля. Как известно, женщина воюет против российских оккупантов в составе 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, в частности, командует расчетом ПТРК "Стугна-П".

"Сегодня в ленте ФБ мне выплеснулась ода в честь САУ "Богдана". Дико, что в этот момент совершается расправа над отцом этой САУ. САУ "Богдана" это – музыка, слова и исполнение Сергея Пашинского. Да, котики, вы этого не знаете... Потому что наше украинское общество не хочет знать ничего, кроме негатива", – отметила Черновол.

Она говорит, что отец этого оружия не получил орден за это от государства, которое "вложило 0 грн в разработку "Богданы", и только покупает готовый продукт за €2 млн/штука", тогда как польская САУ Krab стоила стране €13 млн за единицу.

Военная назвала это мегапозитивом, потому что в начале полномасштабного российского вторжения единственный экземпляр "Богданы" подлежал уничтожению, а теперь ВСУ получают в месяц четыре новых установки, которые все хвалят.

"Но есть вопрос: вы что-нибудь слышали об успехах упомянутых выше "Крабов"? Может это и правильно, что не обнародуется инфа о том, что у "Крабов" снаряды разрываются в стволе... Однако было бы справедливо, чтобы было уголовное дело против персон, которые с 19 года блокировали производство "Богданы", а закупали "Крабы"? И было бы справедливо и правильно не сажать Пашинского в тюрьму, а наконец-то наградить и дать ему заслуженное признание и не препятствовать ему в других проектах по вооружению армии", – высказалась Черновол.

Она призналась, что всегда поддерживала Пашинского, потому что знала, "сколько всего делается им для вооружения страны", а сколько всего не делается, потому что "уничтожение Пашинского – это не только бык Банковой, это некое национальное хобби".

Экс-нардепк добавила, что специалисты такого класса "на дороге не валяются", а другого такого в стране нет. Она пообещала рассказать и о другом оружии, потому что все украинское вооружение на фронте, которое эффективное, качественное и не дорогое, – "это проекты Пашинского".

"Что будет со всем производством оружия, если Пашинского уничтожат?... Мы в патовой ситуации, как говорится, роль личности в истории. Это плохо, что история наших украинских успехов во вооружении зависит от личности Пашинского. Но так оно есть. Итак, что вы выбираете, котики: веселое зрелище – расправу над Пашинским по фейковым обвинениям десятилетней давности или вооружение ВСУ от которого зависит ваша жизнь? Кстати, это ваш выбор, украинцы", – подытожила Черновол.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля в помещении главы Сергея Пашинского состоялись обыски. НАБУ и СБУ пришли к нему по делу десятилетней давности – с подозрением о создании "преступной организации", которая якобы незаконно завладела "топливом Роснефти". Пашинский заявил, что дело против него было открыто сразу после обращения в НАБУ о попытке хищения €240 млн.

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