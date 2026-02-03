Правоохранители в Чугуеве (Харьковская область) задержали мужчину, который лишил жизни, а затем расчленил брата-близнеца. Фрагменты тела погибшего подозреваемый хранил в собственном доме.

Видео дня

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Детали сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Подробности дела

Отмечается, что 27 января 2026 года в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении своего 55-летнего соседа. 30 января во время следственных действий в квартирах пропавшего и его брата правоохранители нашли туловище, завернутое в покрывало, которое хранилось на балконе. По версии следствия, мужчину убил его родной брат-близнец.

"Подозреваемый признался, что нанес потерпевшему смертельный удар ножом в сердце, после чего расчленил тело. Голову и конечности он выбросил в мусорные баки возле дома", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что вероятной причиной убийства могли стать конфликты из-за совместного проживания.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области ему объявили подозрение в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"По ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, который жестоко убил пожилую женщину. Злоумышленник железным кухонным черпаком забил старушку до смерти из-за 3 тысяч гривен. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!