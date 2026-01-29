В Киеве россиянин из-за 3 тыс. грн железным черпаком забил до смерти пенсионерку. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали гражданина РФ, который, по информации следствия, жестоко убил пожилую женщину. Злоумышленник железным кухонным черпаком забил женщину до смерти из-за 3 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от 34-летней местной жительницы о том, что ее одинокая бабушка несколько дней не выходила на связь. После того, как удалось попасть в ее квартиру, внучка обнаружила тело женщины со следами избиения.

Следователи установили, что накануне местный житель, который в свое время арендовал у пенсионерки комнату, пришел в ее квартиру. Мужчина обвинил пожилую женщину в распространении якобы ложной информации о том, что он должен ей деньги.

"Во время общения женщина напомнила ему о невозвращенном долге – 3 тысячах гривен, на что злоумышленник возмутился, схватил железный кухонный черпак и нанес ей многочисленные удары по голове. Потерпевшая погибла на месте происшествия из-за многочисленных травм головы и большой кровопотери", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленника – нападавшим оказался 68-летний россиянин, долгое время проживавший в Киеве и занимавшийся подсобными работами. По факту умышленного убийства начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия он будет находиться под стражей.

