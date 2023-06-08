Главу Гостомеля разоблачили на хищении средств на восстановление: президент немедленно его уволил

Руководителя Гостомельской военной администрации Сергея Борисюка разоблачили на хищении средств, выделенных на восстановление города. Президент Владимир Зеленский уже уволил его с занимаемой должности и назначил на это место Сергея Смаля.

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Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства. Детали ситуации сообщила в Facebook Алиса Юрченко, журналистка издания Bihus.info, которое провело собственное расследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По ее словам, об увольнении чиновника стало известно уже вскоре после того, как раскрылись преступные схемы – всего через четыре дня.

"Гостомельская военная администрация перебрасывала миллионы на восстановление местных домов, разрушенных/поврежденных российскими преступниками, подставным ФЛП и "бумажным" фирмам. Один из ФЛП вообще оказался "ДНРовцем". Причем, часть выведенных средств на бумаге пошла за работы, которые уже оплатили сами жильцы пострадавших домов", – сообщила Юрченко.

После этого, по ее словам, Борисюк обратился к президенту, чтобы тот помог ему избавиться от давления, потому что они "впервые делают восстановление и нужно было их хвалить, а не ругать".

"Действие 3. В четверг президент уволил главу Гостомельской военной администрации", – сообщила о результате журналистка.

Она выразила надежду, что благодаря этому примеру хотя бы угроза аналогично стремительного увольнения будет являться предохранителем для следующих таких историй.

Отметим, что Борисюк возглавлял Гостомельскую СВА с июля 2022 года. В то же время, распоряжением №101/2023-рп президент назначил Сергея Смаля главой Гостомельской СВА.

Напомним: также в Киеве задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства одной из столичных районных государственных администраций из-за взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Взяточнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

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