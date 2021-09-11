Главнокомандующий ВСУ об обострении на Донбассе: готовимся к угрозе полномасштабного вторжения РФ

Военные на Донбассе готовятся к угрозе полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации. В последнее время боевики постоянно нарушают режим прекращения огня – только в сентябре они 59 раз обстреляли украинские позиции.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook. Он назвал вражеские провокации инструментом политического давления.

"В результате обстрелов один защитник погиб, 13 получили ранения, еще восемь – боевые травмы. Искренне сочувствую близким и родным погибшего. По данным нашей разведки, потери врага – шестеро убитых и 12 раненых", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинская армия постоянно готовится к отражению угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. "Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению – гарантия сдерживания агрессора и безопасности страны", – подчеркнул военный.

Видео дня

Залужный также сравнил Российскую Федерацию с террористами "Аль-Каиды" и "Талибана", которые прибегают к нарушениям международного порядка, – интервенции, экстремизму, аннексии и оккупации территорий.

"Досадно, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских", — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе убили украинского военнослужащего. Еще восемь защитников получили ранения. Всего с начала суток зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Кроме того, днем ранее –10 сентября – оккупанты восемь раз нарушили режим перемирия, в результате чего был убит один боец ВСУ и еще трое получили ранения.