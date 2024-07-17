Глава 'Укрэнерго' Кудрицкий является свидетелем по делу о краже 10 млн грн на закупки бронежилеты – ВАКС

Председатель правления государственной компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий проходит свидетелем в уголовном деле НАБУ по факту кражи топ-менеджером госкомпании 10 млн грн при закупке бронежилетов в марте 2022 года.

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Об этом свидетельствует определение Высшего антикоррупционного суда от 3 июля 2024 года, сообщает УНИАН.

Основной подозреваемый - начальник Департамента безопасности НЭК "Укрэнерго". Его задержало СБУ 27 июня.

По материалам следствия, топ-чиновник Укрэнерго, имея "доверительные отношения с одним из членов правления" приобрел бронежилеты по цене в более чем 2 раза выше рыночной. Компания имела предложения поставки бронежилетов по 8 166 грн за единицу, зато выбрала поставщика на идентичную модель за 16 500 грн за единицу.

В результате было присвоено более 10 млн грн государственных средств.

Подозреваемому топ-чиновнику судом назначен залог в размере 5 млн грн. Ему запрещено общаться со свидетелями, в частности с руководителем компании Владимиром Кудрицким. Он должен носить электронный браслет минимум до 3 сентября 2024 года.