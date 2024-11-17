Украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей во время ракетной атаки, – Зеленский

Во время массированной ракетно-дроновой атаки войск РФ в ночь на 17 ноября пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского террора в Ривненской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

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Всего за уходящую неделю оккупанты применили для ударов по Украине почти 140 ракет разных типов, около тысячи управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в течение уходящей недели агрессор применил для ударов по Украине почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

Особенно массово били захватчики по Украине в ночь на 17 ноября.

"Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас идет ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ривненской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях", – рассказал Зеленский.

В этот раз прежде всего государство-террорист пыталось наносить удары по критической инфраструктуре, чтобы украинцы накануне зимы остались в холоде и темноте.

"Российские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Снова повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает ни одного языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", – подчеркнул президент.

Напомним, минувшей ночью и утром 17 ноября РФ совершила массированную атаку на Украину.

Под ударом оказалась энергетика, в том числе поражены теплоэлектростанции ДТЭК. В ряде регионов из-за вражеских атак есть пострадавшие и погибшие.

Как рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, эта ракетная атака стала едва ли не самой масштабной за всю войну.

В ночь на 17 ноября армия РФ подняла десятки самолетов и применила 210 средств воздушного нападения. Защитники неба сбили 102 российские ракеты разных типов и 42 дрона, еще почти столько же беспилотников локационно потеряны.