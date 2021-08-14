Глава исчезнувшей винницкой семьи "потерял" более 10 миллионов на пирамиде: новые детали

Владимир Казьмин, глава пропавшей на Житомирской трассе семьи с маленьким ребенком, к поискам которой подключались украинцы из разных уголков страны, стал фигурантом расследования о мошенничестве. По предварительным подсчетам он задолжал своим коллегам по бизнесу более 500 тысяч долларов. Видео его признания валютчикам оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Подробнее о резонансном деле читайте в нашем материале.

Коротко напомним суть "бразильского сериала", как неофициально называют это дело правоохранители.

27 июля стало известно, что семья, которая жила в пригороде Винницы, якобы отправилась на море в Одесскую область и пропала. В последний раз 34-летнего Владимира Казьмина и его 48-летнюю жену Оксану камеры наблюдения зафиксировали на Житомирской трассе. Вместе с ними в автомобиле был их 4-летний сын Никита.

Видео дня

Телефоны мужа с женой были отключены, также удалены их аккаунты в социальных сетях.

Выяснилось, что Владимир, более 10 лет занимавшийся операциями с валютой, занял крупную сумму у коллег по бизнесу. Однако розыск семьи начали только после того, как об исчезновении родных в полицию заявила старшая дочь Оксаны.

Спустя две недели семью нашли на Закарпатье и доставили в Винницу. С ними все было в порядке, их допросили и отпустили. Оснований задерживать Владимир Казьмина у полиции не было, так как на тот момент уголовное производство о мошенничестве открыто не было.

После этого Казьмины снова сбежали – судя по всему, от кредиторов, которым задолжали минимум 500 тысяч долларов. В Луцк.

Именно в Луцке сбежавшего должника с семьей и нашли кредиторы. "Семья остановилась в одном из отелей, туда приехали валютчики, у которых Владимир занял минимум 500 тысяч долларов", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Все разговоры винницкие предприниматели, занимающиеся обменом валют, записывали на аудио и видео. Часть из них есть ниже на записи, которую мы публикуем.

Разговор не оставляет сомнений в том, что Владимир действительно занимал у коллег по бизнесу крупную сумму. Всего, по предварительным подсчетам, около 500 тысяч долларов. А за день до исчезновения у валютчиков он взял 150 тыс. долл.

Когда валютчики приехали в отель и пригласили Казьмина поговорить, он вызвал полицию (как страховку для собственной безопасности) и вышел в коридор.

И если сначала он просто молчал, не отвечал на вопросы, то на другой записи (уже внутри гостиничного номера) он подтверждает долги. Рассказывает, что у него ничего не осталось, а деньги он якобы потерял на пирамиде.

Мужчина сообщил, что вложил средства в криптовалюту, чтобы получать 1,5-1,8% в день. Одно из самых крупных его вложений – 370 тысяч долларов.

Речь о винницкой "фирме", которая впоследствии просто растворилась и, соответственно, мужчина остался ни с чем. Это по его версии.

Также Казьмин утверждает, что он не сбегал с крупной суммой, у него осталось всего три тысячи долларов.

В версию, что все занятые у коллег-валютчиков деньги Владимир Казьмин вложил в пирамиду, не верят ни правоохранители, ни кредиторы.

"Он действительно вложил часть средств, есть данные о платежах, но нет информации о более чем 10 миллионах гривен", – рассказал источник.

Правоохранители уже начали уголовное производство по факту мошенничества. Это журналистам OBOZREVATEL подтвердила пресс-офицер полиции Винницкой области Анна Олейник.

Если впоследствии Казьмина признают виновным, ему может грозить 8-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пока же он снова с женой и маленьким ребенком ударился в бега.