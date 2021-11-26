Глава Госказначейства потребовала у компании несуществующий документ, чтобы провернуть коррупционную закупку – СМИ

Действия главы Госказначейства Татьяны Слюз вызывают все больше критики. Так, после обвинений в установлении контроля за деньгами бюджетных организаций, ее обвинили в том, что она блокирует выплаты по судебным документам, а также создала заведомо неконкурентные условия по тендеру на 2,6 миллиона гривен. Об этом пишет издание Фром в материале "Диктатура Госказначейства: почему медики взбунтовались против Татьяны Слюз?"

Как стало известно журналистам, юристы жалуются, что по исполнительным листам практически невозможно получить выплаты, причем даже те, по которым государственная исполнительная служба подала документы. Нужно несколько месяцев ждать или бороться с казначейством.

"Подчиненные Татьяны Слюз говорят, что она лично давала устные указания останавливать платежи по судебным залогам. И люди продолжали находиться в СИЗО даже после внесения назначенной судом суммы. Есть еще популярная уловка — якобы "ошибочные реквизиты". Это такая "черная дыра", где деньги теряются и откуда их крайне сложно вытащить, чтобы переправить на корректный адрес. Об этом вам расскажут опытные адвокаты", - пишет издание.

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По информации журналистов, жалобы на Госказначейство постоянно поступают в Минфин, но руководство ни разу не наказали – все потому, что Слюз успешно списывала проблемы на бюджетный дефицит и слабое техническое состояние ведомства.

"В итоге в модернизацию влили уйму денег, но электронные сервисы, на которые потрачены миллионы казенных гривен, работают плохо. Нетрудно догадаться, почему. Например, в 2016-2019 гг подчиненные Татьяны Слюз в центральном аппарате успешно оприходовали 200 млн грн на закупку товаров и услуг в сфере информатизации. По слухам, объемы откатов составляли до 25% от договорных сумм", - пишет издание.

Также, как стало известно авторам, в 2018 году разразился скандал вокруг закупки системы электронного документооборота на 2,6 млн грн, когда наиболее дешевое предложение отклонили, но "прокинутый" участник обжаловал тендер на том основании, что от него требовали несуществующий документ.

"Действительно, фирме отказали, потому что она не подала "копії сертифікату чинних експертних висновків Держспецзв’язку" - но подобной формы документы нет в принципе. Есть экспертное заключение. На самом деле, подобных "казусов" много. Но этот стал достоянием гласности", - резюмирует издание.

Ранее стало известно, что учреждения коммунальной и частной формы собственности с 2022 года должны сохранять средства, которые им выплатила Национальная служба здоровья (НСЗУ), не на своих счетах, а счетах Госказначейства. Такую инициативу проталкивает глава Госказначейства Татьяна Слюз. Однако медики выступили резко против: они заявили, что схема Слюз может лишить украинцев доступа к бесплатным лекарствам и семейным врачам.

Также Татьяну Слюз обвиняли в том, что она блокировала выплаты компаниям-участникам "Большого строительства". Ведомство также не профинансировало расходы бюджета за 10 месяцев 2021 года на 106,7 млрд грн. Официально говорят, что причина в нехватке документов и денег на счетах. Но неофициально участники признаются, что деньги можно получить за "откат" в размере 15-20% от суммы.