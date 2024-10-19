Глава Черкасской облпрокуратуры Шевцова в 42 года получает рекордную пенсию: детали скандала

Недавний скандал вокруг пенсий прокуроров продолжает набирать обороты, и общественность все больше интересуется тем, кто и по каким основаниям получает значительные выплаты. Среди таких лиц оказалась и глава Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова, которая в возрасте 42 лет уже имеет пенсию, вызывающую удивление.

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Журналисты выяснили, что Екатерина Шевцова в прошлом году получила более 785 тысяч гривен пенсии. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

На официальном сайте Черкасской областной прокуратуры отмечено, что Екатерина Шевцова возглавляет ведомство с октября прошлого года. В органах прокуратуры она работает с 2004 года, а по ее декларации, размещенной на сайте НАПК, пенсию она начала получать с 2020 года.

Интересно, что в первый год сумма выплат составляла 186 тысяч гривен, но уже через год пенсия выросла почти до 800 тысяч. То есть где-то 65 тысяч на мест.

За что же начисляется такая пенсия, в декларациях не указано. Согласно закону "О прокуратуре", право на пенсию за выслугу лет прокуроры получают, если имеют не менее 25 лет службы в органах прокуратуры или, в отдельных случаях, достигших определенного возраста и имеющих страховой стаж.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет – женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами – 55 лет.

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Пока остается загадкой, по какой именно схеме начислена такая значительная пенсия Шевцовой.

О личной жизни и профессиональной карьере Екатерины Шевцовой в открытых источниках информации мало. На ее странице в Facebook можно увидеть несколько фотографий, на которых она отмечена при участии в Школе лидерства для руководителей органов прокуратуры, которая проходила в тренинговом центре прокуроров Украины. На фотографиях с этого мероприятия Шевцова вместе с коллегами участвует в походе на вершину горы Петрос.

У других прокуроров Черкасской области также есть пенсии, однако их выплаты значительно скромнее. Например, Андрей Замотайло, руководитель Черкасской окружной прокуратуры, работающий в органах с 2006 года, в прошлом году получил 251 тысячу гривен пенсии. Такая разница в выплатах между Шевцовой и ее коллегами только усиливает вопрос системы начисления пенсий.

Что касается дела о возможных неправомерных выплатах пенсий другим прокурорам Черкасщины, досудебное расследование продолжается. Дело начато еще в 2020 году по материалам внутренней безопасности Генпрокуратуры и касается 70 прокуроров, которым была установлена инвалидность в течение последних 12 лет. Согласно решению суда, расследование продолжается, следователи проверяют медико-экспертные документы, а также проводятся временные доступы к вещам и документам в медицинских учреждениях и прокуратуре.

Однако до сих пор ни одному из прокуроров подозрения не предъявлены, и сами фигуранты расследования продолжают работать на своих должностях.

Напомним, почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" скандальная глава областной МСЭК (медико-санитарной комиссии) Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год. Об этом сообщал журналист Юрий Бутусов после расследования.

Сам же Алексей Олейник возразил обвинения и заявил, что у него проблемы со здоровьем. Он заявил, что давно испытывает проблемы со здоровьем, потому что еще в 2005 году получил травму на рабочем месте изучая материалы уголовного производства. Группа получила в 2017 году еще задолго до назначения на должность. По словам Олейника, законодательство не запрещает работать человеку с инвалидностью в прокуратуре. Он заявил, что журналист исказил информацию о нем.

Как сообщал OBOZ.UA, генпрокурор Украины подписал приказ о проведении служебного расследования по распространению информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры. Комиссия, которая занимается проведением служебного расследования, уже приступила к сбору информации и документов для выяснения обстоятельств дела.

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