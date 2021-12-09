Гибели 13 людей можно было избежать: новые данные о ДТП с фурой и маршруткой под Черниговом

Техническое состояние фуры, которая выехала на встречку и столкнулась с автобусом в Черниговской области, имеет ряд проблем. Возможно, именно это сыграло роковую роль для ДТП, в результате которого погибли 13 человек и шестеро пострадали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Рейсовая маршрутка двигалась в направлении областного центра. Навстречу микроавтобусу Mercedes Sprinter ехала фура под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршруткой.

В результате страшной аварии 11 человек погибли мгновенно, еще один скончался в машине скорой помощи и еще один – уже в больнице. Шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

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Водитель грузовика также был госпитализирован. "После оказания медицинской помощи мужчина был задержан и находится в специализированной палате под стражей полиции", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

8 декабря водителю грузовика DAF сообщили о подозрении. Как сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина, 44-летнему мужчине вручили уведомление о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3. ст. 286 УК Украины). За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"По результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к трагедии на дороге", – добавил прокурор.

Среди причин, которые могли привести к страшной аварии, следствие рассматривает ненадлежащие состояние дорожного покрытия из-за погодных условий (обледенение), а также техническое состояние автомобилей.

Следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей смертельного ДТП. Также назначен ряд экспертных исследований. На месте происшествия уже проведена трасологическая экспертиза для определения точного места и угла столкновения транспортных средств. Будут проведены экспертизы технического состояния транспортных средств. В частности, исследуют работу тормозов, рулевого управления и состояние шин.

По информации источников OBOZREVATEL, уже обнаружены проблемы с колесами фуры. "По фуре высота протектора в норме, но есть нарушения. На полуприцепе на первой паре колес - расслоение резины, на третьей – распаровка. Есть дефект и на правом колесе первой пары тягача", – рассказал наш собеседник.

По результатам работы эксперта будет полная информация о техническом состоянии двух автомобилей, но уже полученные нами данные заставляют задуматься и ужаснуться.

Собеседник OBOZREVATEL в полиции убежден: если бы за техническим состоянием авто следили и не экономили, то можно было бы избежать человеческих жертв.

"Много аварий в Украине происходит из-за "лысой резины", а также из-за того, что водители вовремя не переобувают автомобили", – говорит наш собеседник.

Например, в Правилах дорожного движения (ПДД) указано, что при постоянной эксплуатации транспортного средства на дорогах, на которых проезжая часть скользкая, рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию дороги, однако водитель это делать не обязан. И возникает ситуация, когда из-за легкомысленности происходит страшное ДТП и гибнут люди.

В Украине правилами дорожного движения запрещается управление автомобилем с высотой рисунка протектора шин менее чем:

• 1,6 мм для легковых автомобилей и грузовых массой до 3,5 т;

• 1,0 мм для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 т;

• 2,0 мм автобусов

• 0,8 мм мотоциклов и мопедов.

Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора, с повреждениями, порезами и т.д.

Что касается "лысой резины" (высоты протектора), то в Украине штраф за это, можно сказать, смешной – по ст. 121 КУоАП всего 340 гривен, а в случае ст. 121-2 максимум - это 680 гривен.

А вот в других странах Европы наказание за это нарушение намного жестче. Например, в Великобритании позиция властей однозначна: если вы ездите на поврежденных или изношенных шинах, то ставите под угрозу безопасность всех участников дорожного движения. Помимо крупного штрафа, водитель может получить штрафные баллы по лицензии.

"Наказание за вождение с шинами ниже установленной законом глубины протектора – штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов и три штрафных балла за шину. Таким образом, за четыре колеса вы можете заплатить 10 тысяч фунтов стерлингов. Это почти 360 тысяч гривен!", – рассказал автоэксперт Сергей Иванов.

В Австрии штраф за одно колесо может достигать 5 тысяч евро (152 тысячи гривен), а в Германии – до 120 евро (3 660 грн.).

Наши собеседники в Патрульной полиции убеждены: если не ужесточить наказание, на дорогах Украины в зимнее время года будет гибнуть еще больше людей.

OBOZREVATEL считает важным переломить ситуацию и спасти человеческие жизни. Необходимо ввести ответственность за несвоевременную замену шин с летних на зимние и увеличить штрафы за поврежденную, а также изношенную, "лысую" резину – как это уже практикуется в других европейских странах.

В ближайшее время мы продолжим цикл публикаций о безопасности на дорогах Украины, так как в результате ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Так продолжаться больше не может!