Гибель курсантов на Харьковщине: суд отказал в содержании подозреваемого под стражей

Начальника пиротехнической кафедры Национального университета гражданской защиты, курсанты которого погибли в результате детонации снаряда в Харьковской области, оставили под домашним арестом. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры.

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Сторона обвинения требовала для подозреваемого содержания под стражей, однако меру пресечения оставили без изменений. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

"Апелляция сегодня оставила в силе решение суда первой инстанции: круглосуточный домашний арест с применением средства электронного контроля", – сказал он.

Подозреваемый будет находиться под домашним арестом до 12 августа.

Напомним, что это дело расследуют по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (убийство двух и более лиц, совершенное по неосторожности). Предварительно установлено, что курсанты погибли в результате взрыва снаряда в САУ "Пион". По версии следствия, начальник кафедры приказал им разобрать боеприпас, чтобы сделать из него макет.

Из учебного заведения его уже уволили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Харькове 3 июня простились с двумя курсантами Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Роман Слепец и Евгений Кочетов погибли в результате взрыва, пытаясь убрать взрывчатку из снаряда.

– Через месяц после трагедии виновного так и не наказали. Курсанты-пиротехники призвали обратить внимание на это дело.

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