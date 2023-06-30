Дело стоит на месте: в университете Харькова призвали наказать виновных в гибели двух курсантов. Видео

31 мая в Харьковской области случилась трагедия. В результате детонации взрывоопасного предмета, тип которого устанавливают до сих пор, погибли двое сотрудников ГСЧС. Спустя месяц после этого виновного так и не наказали. Так, курсанты-пиротехники призвали обратить внимание на трагедию.

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Об этом сообщил Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и скорейшего реагирования в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Произошло чрезвычайное событие, а именно детонация ВНП, тип которого устанавливается. К сожалению, в результате происшествия погибли два сотрудника ГСЧС. Сейчас проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами", – сказано в сообщении.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, погибшие были курсантами Национального университета гражданской защиты Украины. Также отмечается, что трагедия произошла около 14:30 31 мая в помещении общежития. По приказу руководителя два парня пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж.

В частности, курсантам поставили условие: если они этого не сделают, их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону. Другие курсанты в это время сидели в рядом расположенной аудитории. Затем раздался взрыв.

"Сначала подумали, что было попадание. Один парень получил ранение, он сидел в аудитории у дверей. Его накрыло дверью от взрывной волны. Одногруппники вытащили раненого на улицу и передали сотрудникам санчасти. Впоследствии спасатели достали погибших ребят. Снаряд разбирали без присмотра начальника и преподавателей. Другое руководство в это время занималось своими обязанностями, командир взвода и преподаватели ушли на обед, другие были на построении с другими курсантами. Сейчас полиция проводит расследование", – рассказал источник.

По его словам, заместитель, командир взвода и преподаватели говорили руководителю, отдавшему приказ, что не нужно давать курсантам задачу разбирать взрывоопасный предмет. Но он якобы никого не слушал.

В то же время, спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что двое курсантов погибли, один ранен.

"Произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС. В результате взрыва ранения получил 20-летний курсант, он получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Двое курсантов 21 и 22 лет скончались от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу. Все они были студентами 3-го курса одного из университетов системы ГСЧС", – сказал Чубенко.

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва. По факту для установления обстоятельств происшествия предварительно внесены сведения в ЕРДР п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ.

Кроме того, известно, что четыре чиновника Национального университета гражданской защиты были отстранены на время расследования. Они были ответственными за учебный процесс.

Тем временем, курсанты-пиротехники ГСЧС Украины призвали наказать виновных в гибели их товарищей.

"31 мая 2023 года в связи с преступным приказом Шевчука Руслана Александровича, погибли наши побратимы. Такие случаи в нашей стране не новость. Везде на большие должности встают "папины сыночки", люди, которые какую-то сумму занесли, и они уже руководят людьми, хотя делать этого не умеют и ставят себя богами перед обычными рядовыми. В их понимании рядовой ничего не может сказать майору. Они говорят: "Вам думать не нужно, нужно выполнять!". Хотя у обычного рядового и сержантского состава мысли иногда намного умнее. А дальше начинается унижение и самоутверждение за счет других", – сказали курсанты.

По их словам, благодаря разглашению, виновного посадили под домашний арест, но потом все утихло.

"Теперь все заминается, не проводится расследование, дело стоит на месте. Эта тишина играет на руку, чтобы снова куда-то занести свои деньги и сделать из этого дела вроде теракт или наказать совсем тут невиновного лейтенанта, который сам был против этого и стоял за нас, но больший командир Шевчук закрыл ему рот и начал делать все так, как ему угодно, зная, что ничего ему за это не будет. А сейчас, как мальчик, прячется за спиной отца и не имеет мужества признать того, что своим приказом убил двоих наших побратимов. Мы умоляем поддержать нас всех неравнодушных людей, всех медийных личностей, всех, кому не все равно, всех, кто хочет, чтобы в этой стране что-то изменилось и обычных курсантов и рядовых начали слушать", – заявили курсанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня попрощались с двумя курсантами Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Роман Слипец и Евгений Кочетов погибли вследствие взрыва, пытаясь убрать взрывчатку из снаряда.