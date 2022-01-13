Геращенко о смертельном ДТП под Харьковом: суды должны арестовывать пьяных водителей, но не пользуются этим правом

Ситуация с пьяными автомобилистами на украинских дорогах поражает и возмущает своей безнаказанностью. При том, что в Украине принято соответствующее законодательство, патрульные не могут отобрать права даже у совершенно очевидно нетрезвого водителя, а судьи не торопятся выносить вердикты по таким делам.

Об этом заявил экс-заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко у себя в Facebook. Бывший чиновник сделал публикацию в связи с трагическими событиями, которые произошли накануне на кольцевой дороге в Харьковской области.

"В этом конкретном случае оказалось, что водитель автомобиля KIA трижды (!!!) за последние 5 месяцев задерживался патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии и по нему трижды были составлены протоколы. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года. Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля. Только вот судить будет уже некого...", – написал Геращенко.

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Он добавил, что в странах Евросоюза нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течение максимум трех суток, определив конкретное наказание. Геращенко убежден, что это вполне адекватный подход к повальному явлению любителей выпить перед тем, как сесть за руль, поскольку речь идет о потенциальных убийцах.

"К сожалению, судьи нечасто пользуются этим правом, данным им законодателями, для того, чтобы остановить потенциальных убийц на дорогах. Господа судьи, прошу Вас стараться безотлагательно и как можно быстрее рассматривать административные протоколы в отношении нетрезвых водителей. Не стесняйтесь использовать данное Вам Законом право брать под арест таких водителей, которые в течение года повторно сели за руль пьяными дважды и трижды", – призвал Антон Геращенко.

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