'Генпрокурор' 'ЛНР' похвастался, как стреляет из запрещенной 'Минском' гаубицы под Станицей Луганской. Фото и видео

Так называемый генеральный прокурор террористической организации "Луганская народная республика" Сергей Горенко похвастался как стреляет из гаубицы. Это произошло под Станицей Луганской, городом, который накануне подвергся обстрелу пророссийских оккупантов.

Видео террорист опубликовал на своей странице в Instagram. Ролик он подписал так: "Эвакуируем людей, стоим на рубеже!" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своем канале в Telegram отметил, что речь идет про 122 мм гаубицу Д-30. Это вооружение согласно Минским договоренностям из-за своего калибра отнесено к запрещенным к использованию на Донбассе типам вооружения.

Видео дня

"Лица террористов. Фейковый генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко выложил у себя в Instagram видео, как он стреляет из 122 мм гаубицы Д-30 (запрещенный Минскими соглашениями калибр) с комментарием об эвакуации мирных жителей и "стоим на рубеже". МГБ (ФСБ) привет вам. Беги, Горенко, твоя судьба уже известна", – написал Штефан.

Сергей Горенко также внесен в базу "Миротворец". "Изменник Родины. Член подразделения террористической организации "ЛНР" (генпрокуратура)", – сказано на сайте.

Отметим, что за последние несколько суток боевики так называемой "ЛНР" несколько раз обстреляли Станицу Луганскую, в частности, повредив детский сад и железнодорожную станцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в террористических организациях "Л/ДНР" заявили, что с 18 февраля будет организован массовый централизованный выезд населения на территорию Российской Федерации. Оккупанты говорят, что их уже ждут в Ростовской области.