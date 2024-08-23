Геннадий Боголюбов инициировал суд по 'банкротству' порта 'Бориваж': по делу уже сменили судью

Как уже сообщалось ранее Геннадий Боголюбов пытался вывести из-под залога порт "Бориваж" применяя сомнительные схемы с фиктивными сделками. Недавно порт был передан в ипотеку ООО "Терминал Бориваж" а затем арестован судом. На этом этапе ПриватБанку удалось отбиться от нашествия со стороны Г. Боголюбова.

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Но противостояние на этом не заканчивается. Пользуясь искусственно созданными долгами компания ООО "Терминал Бориваж" изо всех сил пытается установить контроль над ООО "Агротерминал Логистик" (владелец порта) путем возбуждения производства по делу о банкротстве. Так, сообщается, что 21.08.24р. ООО "Терминал Бориваж" обратилось в хозяйственный суд Днепропетровской области с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве ООО "Агротерминал Логистик".

Дело было распределено, по имеющейся информации, на судью Первушина Ю.Ю. (дело № 904/3717/24). В этот же день ООО "Терминал Бориваж" то ли передумал дело возбуждать, то ли судья ему чем-то не понравился, но свое заявление он отозвал. Судья Первушин 22.08.24р. отозванное заявление вернул. И буквально через час ООО "Терминал Бориваж" подал в суд такое же заявление, которое теперь распределилось на судью Суховарова А.В. (дело № 904/3747/24). Важно что оба заявления подписаны одним и тем же адвокатом Рябоконем Кириллом Юрьевичем.

На юридическом сленге такие действия называются "карусель" и это обычно делается с целью подбора лояльного к заявителю судьи, а вот законодательство дает этому более понятное определение - злоупотребление процессуальными правами, что имеет определенные последствия (в том числе уголовного характера). Сможет ли ПриватБанк отбить очередную атаку Г. Боголюбова покажут ближайшие дни.