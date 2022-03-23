Генерал Скипальский: Третья мировая уже началась, Украине нужны миротворцы НАТО. Интервью

Многочисленные военные преступления российской армии против мирного населения в Украине не имеют прямой связи с неудачами страны-агрессора в "освобождении" украинцев. Киев нужен Владимиру Путину не только для того, чтобы его армия могла пройтись маршем по Крещатику.

Третья мировая война практически уже началась.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-замглавы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

– Министр обороны США Остин заявил, что Россия совершает преступления против мирного населения в Украине из-за военных неудач. Вы согласны с таким мнением?

– Я думаю, то, что Россия бомбит мирное население – это типичное явление. Они поступали и поступают так всегда. Это не зависит от того, есть ли у них военный успех или нет. Агрессор остается агрессором.

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Не хочу вступать в дискуссию с руководителем Пентагона, у него больше возможностей, но мы в Украине знаем психологию наших врагов.

– Но согласитесь, в начале войны не было такого безумного количества военных преступлений против мирного населения, как это есть сейчас.

– Это вполне понятно, ведь Путин рассчитывал, что в Украине его будут встречать цветами. Он действительно хотел продемонстрировать, что от кого-то "освобождает" украинцев. Ему так сообщали – он так думал. Как видите, больше всего от обстрелов страдают города, которые находятся ближе к территории России.

– Мы видим, насколько серьезно Путин настроен на то, чтобы взять Киев. К каким еще способам захватить нашу столицу он может прибегнуть?

– Я не могу давать оценки и прогнозировать действия противника, это успешно делает наше Министерство обороны. А военные аналитики додумывают. Я не хочу додумывать, но мы видим, что он не отступает от Киева, а значит, все еще хочет его захватить.

– С сугубо военной точки зрения, почему для агрессора так принципиален захват столицы? Хочет ли Путин, чтобы по Крещатику прошла его армия?

– Не знаю, это спросите у него. Но могу сказать, что в столице находятся все структуры, складывающиеся в систему управления страной. Поэтому чтобы победить страну, нужно захватить столицу.

– 24 марта состоится экстренное заседание НАТО, на котором будет рассмотрена инициатива Польши о введении в Украину миротворческих сил Альянса. Будет ли принято такое решение? Если да, как это изменит ситуацию на фронте?

– Это было бы очень положительным решением. Почему именно Польша предложила – потому что именно Польша на сегодняшний день является надежным союзником Украины. Польша прекрасно понимает угрозу, которую несет российский агрессор в случае успеха в Украине.

– Могло ли введение миротворцев НАТО поставить точку в этой войне?

– Я считаю, что такая структура, как Организация Объединенных Наций, потеряла смысл своего существования, когда не смогла это сделать в течение одной недели. Ведь она была для этого создана, и для этого получает огромные средства – "для мирного развития людей на Земле".

Такие организации существуют на средства государств, но не выполняют свои задачи.

– Но в сложившейся ситуации у нас надежды только на НАТО?

– Почему только на НАТО? Сегодня в Украине реальная надежда на наши собственные Вооруженные силы и наш героический украинский народ.

– Считаете ли вы, что есть опасность разжигания Третьей мировой войны?

– Практически она уже идет. Страна, входящая в Совбез ООН, Россия, так или иначе зацепила своей агрессией весь мир. Мир поднялся и участвует в этой войне – пока не конкретно в военных действиях, а в гуманитарных, экономических, политических действиях.

Это уже мировая война. Просто она может иметь более горячую фазу, военную или ядерную.