Получил гражданство РФ, но хвастался отдыхом в Испании: где сейчас находится осужденный по 'газовому делу' Онищенко и кто помогал ему обмануть государство

Высший антикоррупционный суд назначил бывшего нардепа Александра Онищенко 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в организации "газовой схемы" – одной из самых масштабных коррупционных дел в истории Украины.

Годами скрываясь от украинского правосудия, одиозный олигарх с фамилией Кадыров при рождении во время полномасштабной войны получил гражданство страны-агрессора РФ, статус резидента – в Германии, а в соцсетях хвастается отдыхом в Испании. OBOZ.UA рассказывает, где сейчас может находиться Онищенко и кто ему помогал обмануть государство, нанеся более 740 млн грн ущерба.

"Газовое дело" Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура в пятницу, 5 апреля, сообщила, что коллегия судей ВАКС объявила приговор народному депутату Украины VII созыва (Александру Онищенко) и его финансовому директору – 15 и 12 лет лишения свободы с конфискацией. Фигуранты подозреваются в завладении государственными средствами на сумму более 740 млн грн во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

Хотя в 2016 году, когда началось расследование, сообщалось, что в результате разоблаченной схемы государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд. грн., из которых 1,6 млрд – средства, полученные через перепродажу газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия.

Расследование "газового дела" против Онищенко детективы НАБУ закончили в 2018 году. Его признали виновным в создании преступной организации (в общем по ст. 255 ч. 2, ст. 191 ч. 5 ст. 205 ч. 2, ст. 1-364 ч. 2 УКУ), в которой, по данным правоохранителей, находилось 29 человек. Они все получили подозрения, а восемь признали свою вину и заключили соглашение о признании виновности.

Были арестованы €6 млн, самолет, офис преступной организации, 10 квартир, девять домов, 10 земельных участков, 11 автомобилей, 39 банковских счетов на общую сумму 315 млн грн.

Кто помогал Онищенко?

Главными организаторами преступной организации называются экс-нардеп от группы "Воля народа" Александр Онищенко, его мать Инесса Петровна Кадырова и фигурант ряда газовых сделок Валерий Николаевич Постный. Их и других фигурантов дела впервые задержали в июне 2016-го, однако отпустили под залог.

По данным НАБУ, в "газовых" аферах также брали такие люди: Сергиенко Александр Петрович, Свиченко Сергей Алексеевич, Кравченко Дмитрий Сергеевич, Кабаев Сергей Иванович, Быстрицкий Евгений Ромуальдович, Смаглюк Юрий Николаевич, Фисун Владимир Иванович, Гречанюк Марьяна Петровна, Иванов Никита Сергеевич, Рябошапка Олег Мстиславович, Железняк Леся Васильевна, Гарчева Екатерина Федоровна, Канцелярук Александр Борисович, Жицкий Павел Николаевич, Пигуляк Василий Николаевич, Копчук Игорь Николаевич, Куприяненко Владислав Станиславович и Якимащенко Роман Юрьевич.

Верховная Рада 5 июля 2016 года сняла с Онищенко неприкосновенность, но тот бежал из Украины и с тех пор находится в розыске. Интерпол отказался объявлять его в международном розыске.

"Пленки Онищенко"

Онищенко постоянно называет уголовное дело против него "политическим преследованием". Находясь за границей, в 2016 году беглец заявлял, что "имеет записи разговоров с пятым президентом Петром Порошенко и представителями его окружения", которые якобы свидетельствуют о коррупции в украинских властях. Сами "пленки" с так называемым компроматом он обнародовал в 2018-м, заявляя о "доказательствах угроз".

На записи голос, похожий на президентский, обсуждал с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и по поводу бизнеса. Диалог шел на русском языке. В Администрации президента назвали эти "пленки" фейком.

Один из лидеров движения "Солидарность" россиянин Илья Яшин еще в 2017 году опубликовал аналитический обзор "Гибридная агрессия Кремля", в котором указал на кремлевский след в этом. По его словам, бывший креативный продюсер канала "112 Украина" (ныне запрещенный) Виктор Зубрицкий принимал участие по заказу Москвы в операции по дискредитации Украины с помощью скандала вокруг "пленок Онищенко".

"Насколько я понимаю, непосредственный начальник у него Сурков, который занимается в Кремле украинским направлением. Зубрицкий фигурирует в тех же видеозаписях, которые были сделаны прямо перед интервью Онищенко. Зубрицкий является тем человеком, который инструктирует Онищенко, советует ему, как и что говорить", – подчеркгул Яшин.

Вмешательство в выборы США

В январе 2021 года против Онищенко были введены персональные санкции Министерства финансов США за вмешательство в американские выборы и участие в российской сети внешнего влияния.

Американские власти считают, что он и другие фигуранты скоординированно распространяли необоснованные обвинения в адрес одного из кандидатов на выборах в США. Они не раз публично заявляли, что чиновники американского правительства принимали участие в коррупционных действиях в Украине.

В октябре 2021-го Онищенко похвастался получением российского гражданства, якобы чтобы "выступать за сборную России в конном спорте".

Где, отдыхая, прячется Онищенко?

Александр Онищенко после побега из Украины сначала жил в Бельгии, потом в Испании (там получила политическое убежище его мать Инесса Кадырова, тоже ключевая фигурантка "газового дела", умершая в 2021 году). Также украинский экс-нардеп пытался получить политическое убежище в Британии, а в 2017 году попросил гражданство Германии (там в 2021 году по решению ВАКС была арестована конюшня и имущество, фактическим владельцем которых считается Онищенко). В июле 2022-го получил статус резидента ФРГ.

Именно в немецком городе Анкум у него в 2021-м родилась дочь. В общем он имеет четырех детей, официально был женат дважды – на "Мисс Украина-1997" Ксенией Кузьменко и чемпионкой мира, бронзовым призером Олимпиады-2016 Анной Ризаддиновой.

Судя по геолокациям, указываемым в соцсетях, интервью он раздает СМИ в Германии, отдыхает обычно в Испании, изредка – в ОАЭ и Франции. Обращаясь к тем, кто следит за его страницей, подписывается как "народный депутат Украины" или "следующий президент".

Соцсети Онищенко ведет на русском языке, в основном публикуя фото с лошадьми, поздравляя знакомых (например, пророссийских пропагандистов из Украины) и самого себя с днем рождения.

О полномасштабной войне в Украине он почти не вспоминает, а если и да, то критикуя военное и политическое командование страны, или же заявляя: "миру быть" под новостью о встрече пророссийских западных и европейских политиков.

Реакция Онищенко на приговор в 15 лет

Неизвестно, где сейчас находится фигурант "газового дела", но о заочном приговоре он узнал за несколько дней до того, как о нем стало известно в Украине.

"Как только в Америке начинается предвыборная кампания, где участвует Джо Байден, то меня пытаются всячески изолировать или закрыть. Прошлую предвыборную кампанию просидел в Германии в изоляторе, но все равно получил санкции, что из изолятора вмешивался в американские выборы. Что будет в этот раз? Продолжение следует..." – написал Онищенко в Facebook.

А 5 апреля фигурант дал комментарии украинскому пророссийскому медиа, заявив, що в ближайшее время будет подавать аппеляцию на решение ВАКС, а в потом – обжаловать "газовое дело" в европейских судах. Он возмутился, что статья, по которой его обвиняют, предусматривает максимальный срок 12 лет, а у него "15, как у серийного убийцы".

Отвечая, не предлагали ли ему сделку со следствием и почему ему не удалось договориться как, например, это сделал Николай Злочевский, заявил: "Та же причина. "Злочевский – друг Байдена", "Онищенко – друг Трампа". По этой логике начнем договариваться, когда Трамп победит на выборах в США, где шансы у него весьма хорошие.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2023 года Александр Онищенко засветился в Куршавеле. Находящийся в розыске эксполитика заметили в люксовом ресторане Le Cap Horn на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах.

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