ГБР задержало полицейского, который дважды переехал женщину и оставил на скамейке: она скончалась в больнице. Видео момента аварии

В городе Белгород-Днестровский Одесской области задержали полицейского, который насмерть сбил женщину. Водитель дважды переехал автомобилем погибшую, после чего вызвал скорую помощь и уехал с места ДТП.

Видео дня

За совершенное преступление мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Смертельная авария произошла 16 августа. В ГБР рассказали, что по предварительным данным, полицейский, выезжая задним ходом от дома, наехал на женщину.

Вместе с ним в транспортном средстве находилась его жена – также сотрудница правоохранительных органов. После наезда на потерпевшую супруги переместили женщину на скамейку под подъездом.

Затем полицейские вызвали скорую помощь, однако не дождавшись медиков, водитель покинул место аварии. Позже место преступления покинула жена водителя. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Стражи порядка задержали полицейского. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В то же время жену водителя отстранили от должности. Правоохранители дают оценку правомерности ее действий.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.

Напомним, в Закарпатской области произошло ужасное ДТП. Пьяный водитель, да еще и под наркотиками, сбил на дороге многодетную мать с дочерью, а затем врезался в автомобиль, в котором находилась молодая семья с двухлетним ребенком. В результате женщина и малыш погибли.

Ранее сообщалось, что в селе Святопетровское Киевской области мотоциклист на скорости въехал в грузовик, который разворачивался на перекрестке. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!