ГБР сообщило о подозрении беркутовцам, которые издевались над активистами и помогали врагу захватить Крым. Фото

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении севастопольским "беркутовцам" за издевательство над активистами Майдана во время оккупации Крыма. Они также помогали агрессору захватить украинский полуостров.

Среди получивших подозрение, в том числе четыре сотрудника Севастопольского "Беркута", включая командира взвода. Об этом сообщили в ГБР и Офисе генпрокурора.

"ГБР сообщило о подозрении еще четырем сотрудникам Севастопольского "Беркута", в том числе командиру взвода. Они сбежали с оружием и пошли на службу к оккупанту. В частности, помогали агрессору захватить Крым и издевались над активистами "Майдана" и украинскими журналистами на блокпостах", – говорится в сообщении.

Предатели в 2013-2014 годах вместе со спецназовцами других подразделений "Беркута" принимали участие в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве. Экс-командир даже хвастался в СМИ о своем участии в расстреле безоружных активистов Майдана.

При его непосредственном участии было:

убиты 3 участника акций протеста,

нанесены тяжкие телесные повреждения 15 гражданам,

средней тяжести – 60 гражданам,

легкие телесные повреждения – 126 граждан.

Подозреваемые в последние дни бывшего режима вместе со своими коллегами охраняли Администрацию Президента Украины и в ночь с 20 на 21 февраля 2014 дополнительно получили 40 автоматов Калашникова. После побега экс-президента и победы Революции Достоинства злоумышленники с оружием вернулись в Севастополь.

В Крыму они перешли на сторону неприятеля и помогали России в оккупации полуострова. Они носили украинскую форму и патрулировали блокпосты на дорогах, ведущих к полуострову. Они осматривали транспортные средства, проверяли документы у тех, кто направлялся в Крым, не допускали международных наблюдателей, журналистов, правоохранителей и военных, чем помогли России временно оккупировать Крым.

На одном из таких блокпостов они незаконно задержали активистов Майдана и журналистов. После издевательств за их патриотические взгляды "беркутовцы" передали их российским военным. Благодаря освещению этой ситуации в СМИ пленные через несколько дней были освобождены.

При содействии агрессору в захвате части суверенной территории Украины, подозреваемые получили должности в оккупационных органах власти и российское гражданство.

Им инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственную измену, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 УК). Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, обвинительный акт против бывшего заместителя командира ГМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым был направлен в суд. В результате незаконных действий этого бывшего милиционера более 100 участников акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года получили телесные повреждения.

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