Государственное бюро расследований по процессуального руководства Луганской областной прокуратуры 10 августа 2021 сообщила о подозрении в государственной измене екссудди апелляционного суда Луганской, которая сейчас находится в террористической "ЛНР" и занимает там должность "заместителя председателя Верховного суда". О подозрении сообщено заочно.

Об этом информируют пресс служба ГБР и Офис Генерального прокурора. Отмечается, что подозреваемая изменила присяге и активно работала на оккупационную власть Луганщины. Фамилии ведомства не называют, но обнародовали фото подозреваемого (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Так, следствие оперирует данными о том, что в 2014 году, когда часть Луганской области захватили российские войска, она не отправилась на подконтрольную Украины территорию, а осталась служить оккупантам.

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Подозреваемая вошла в состав рабочей группы так называемой "народной совета ЛНР", которая от имени оккупационной администрации России занималась созданием "собственного законодательства" для псевдогосударственными террористического образования.

В 2018 году гражданка Украины стала "судьей", а в дальнейшем – "заместителем председателя Верховного суда ЛНР". Подозреваемая до настоящего времени занимает эту должность и способствует представителям России в проведении подрывной деятельности против нашего государства и осуществляет "правосудие" от имени оккупационной администрации РФ.

Предательница подозревается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ей инкриминируют совершение действий, направленных на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины) и государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Согласно санкциям этих статей ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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