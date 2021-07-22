ГБР начнет расследование государственной измены из-за срыва операции по 'вагнеровцам'

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство из-за срыва спецоперации по задержанию членов "ЧВК Вагнера". Расследование должно вестись по статье "Государственная измена".

Об этом сообщает "Суспільне". Фигурантами производства могут стать президент Украины Владимир Зеленский и его окружение.

Отмечается, что заявление о якобы совершении главой государства преступления в ГБР подала группа лиц, среди которых бывший депутат Андрей Тетерук. Однако правоохранители не начали досудебное расследование, после чего заявители обратились в суд с жалобой и потребовали заставить ведомство открыть уголовное производство.

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"Мы будем рассматривать жалобу на бездеятельность следователя ГБР, которая заключается в том, что в порядке, предусмотренном статьей 214, следователь не внес сведения в Реестр досудебных расследований и соответственно не начал расследование", – сказал перед заседанием адвокат истцов Игорь Волошин.

В итоге на заседании суда жалоба была удовлетворена.

"Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно: наше заявление о совершении уголовного преступления по статье 112 (государственная измена) зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований", – отметил Тетерук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июля депутаты от трех фракций зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, которое позволяет рассматривать сведения о срыве операции по "вагнеровцам" временной следственной комиссией.