ГБР направило обвинительный акт в отношении нардепа Кузьмина в суд: детали дела

Рената Кузьмина, бывшего народного депутата, представителя уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", будут судить за обвинения в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

Соответствующий обвинительный акт направило в суд Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Работники ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора закончили досудебное расследование относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины Рената Кузьмина", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования сотрудники Госбюро расследований установили, что депутат активно распространял пропагандистские материалы через СМИ как перед началом, так и после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора Российской Федерации, что наносило вред интересам Украины.

Начиная с марта 2021 г. и даже после полномасштабного вторжения России в Украину, Ренат Кузьмин систематически использовал различные медийные платформы для распространения пропагандистских материалов. Эта информация имела целью формирование антиукраинского настроения в обществе и осуществление информационного влияния с целью нанесения вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности нашего государства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Как известно, Кузьмин Ренат Равелиевич прошел в ВР Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на парламентских выборах 2019 года.

10 января 2023 года президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, после чего члены парламента проголосовали за лишение Кузьмина депутатского мандата.

Кузьмину 55 лет, он уроженец Донецка. Долгое время строил карьеру как прокурор, с 1999-го по 2003-й возглавлял горпрокуратуру Макеевки Донецкой области, в ноябре 2003 года возглавил прокуратуру Киева.

События Оранжевой революции ударили по карьере Кузьмина, он был разжалован в заместители прокурора Киевской области. Однако в 2010 году получил должность заместителя главного прокурора Виктора Пшонки.

В 2010 году тогдашний президент Виктор Янукович подписал указ о назначении Кузьмина членом Высшего совета юстиции, а в 2013-м – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

5 марта 2014 года и. о. президента Александр Турчинов уволил его с этой должности.

Кузьмин известен и тем, что в декабре-2019 вместе с коллегами из ОПЗЖ подал "заявление о преступлении" – якобы группа политических деятелей США, таких как Барак Обама и Джо Байден, а также украинский политик Петр Порошенко "совершили хищение 100 млрд долларов" .

Целью заявления, по словам одного из защитников Порошенко адвоката Игоря Голованя, была попытка нанести ущерб отношениям Украины с Соединенными Штатами, а также на тот момент кандидату в американские президенты от Демократической партии Байдену (в конце концов, он победил на выборах в ноябре 2020 года).

Как сообщал OBOZ.UA, экс-нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заочно был арестован. Он подозревается в государственной измене. Соответствующая мера пресечения в отношении политика избрала суд по ходатайству Офиса генерального прокурора.