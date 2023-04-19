ГБР начало расследование против офицера, избившего военного на Волыни: подробности

В ДБР проводят расследование по факту избиения военнослужащего на территории воинской части в городе Волынской области. Предварительно установлено, что тяжелые телесные повреждения солдату нанес офицер, его нашли на месте избиения спустя сутки, 9 апреля.

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В настоящее время опрошены потерпевший и возможные свидетели, назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Согласно сообщению, работники ГБР проводят расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир Волынской области. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа был обнаружен 9 апреля, спустя сутки после избиения.

Сам потерпевший рассказал сотрудникам ГБР , что телесные повреждения ему нанес офицер воинской части, в которой они оба служат.

"Сотрудники ГБР начали расследование по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Опросили потерпевшего и возможных свидетелей. Также работники ГБР назначили ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства произошедшего", – отметили в Бюро.

Там также напомнили всем военнослужащим о том, что за насильственные действия в отношении защитников в условиях военного времени каждый нападающий будет нести ответственность. В ГБР уверяют, что реакция Бюро на такие случаи будет "быстрой и жесткой", а ответственность виновников – суровой.

"Просим военных немедленно сообщать в ГБР обо всех случаях неуставных отношений в местах вашей дислокации. Государство защищаем вместе!" – добавили в Бюро.

Напомним, ранее сестра избитого до полусмерти 41-летнего военнослужащего Анатолия Грищука в соцсетях рассказала, что страшные травмы ее брату нанес 23-летний офицер. Это произошло в военной части города Владимир Волынской области.

По словам пострадавшего, офицер избивал его ногами и бросил стекать кровью в душевой из-за того, что солдат зашел мыться не в ту кабинку. Защититься Грищук не смог, потому что не до конца восстановился после тяжелого ранения.

Анатолия нашли на том же месте, где его бросил нападающий, на следующий день. У мужчины была большая гематома на голове, от травм у него отказали ноги.