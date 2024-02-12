ГБР инициировало вопрос о наложении ареста на недвижимость экс-невесты Гринкевича Сони Морозюк

Государственное бюро расследований инициировало вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество Сони Морозюк – экс-невесты сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича. Ранее под арест попало имущество и транспортные средства родственников львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, в частности, жены, сына, тещи и двух соучастников.

Также в ведомстве заверили, что квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством Гринкевича, с момента сообщения о подозрении не изменялась. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сотрудники ГБР заявили, что продолжают принимать все необходимые процессуальные меры и документируют незаконные действия членов преступной организации. В частности, в ведомстве отметили, что инициировали вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена – известной художницы Сони Морозюк.

Ранее аресты уже были наложены на недвижимое имущество и транспортные средства членов семьи и соучастников преступной схемы Игоря Гринкевича. Кроме того, в ГБР напомнили, что в январе о подозрении сообщили пяти лицам. Всем им инкриминируют создание и участие в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией.

Напомним, украинская художница Соня Морозюк передала под залог по сделкам ссуды две квартиры и галерею в Киеве. Очевидно, бывшая невеста Романа Гринкевича, который вместе с отцом-бизнесменом обворовывал ВСУ и нанес государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен, сделала это для защиты своего имущества от ареста и конфискации.

Ранее сообщалось, что Игорь Гринкевич является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд. грн. ГБР задержало его в конце декабря. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Роман Гринкевич – директор благотворительной организации – 22 января был задержан в Одессе. Правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена, а на суде он заявил, что не знал об этом, ведь у него не было мобильного.

OBOZ.UA рассказывал, кто такая Соня Морозюк. С художницей сотрудничают украинские звезды и бренды, в частности, "Голос страны", Укрпочта, Руслан Багинский, Сергей Притула, Наталья Могилевская.

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