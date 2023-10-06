Фура восстановлению не подлежит: в Одесской области произошло ужасное ДТП с участием двух грузовиков. Фото

Под Одессой произошла масштабная авария при участии двух фур. В результате один из грузовиков получил сильные повреждения и не подлежит восстановлению.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. ДТП произошло на трассе Одесса – Рени (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Ужасная авария на трассе Одесса – Рени ( недалеко от переезда перед Кирничками ). Фура просто в хлам", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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