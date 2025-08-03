Фотографировался на крыше: на Львовщине подросток упал в шахту лифта с 9 этажа

В субботу, 2 августа, во Львовской области произошел несчастный случай. В городе Новояворовск 15-летний парень, фотографируясь на недострое, упал с девятого этажа в лифтовую шахту.

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Об этом сообщили в полиции. К счастью, подросток выжил, но получил телесные повреждения. Парня госпитализировали, сейчас он находится в реанимации.

"Устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего в Новояворовске. Происшествие произошло 2 августа, около 21:30. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, участковые офицеры и ювенальные полицейские", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевший вместе с друзьями делали фото на крыше здания, когда произошел несчастный случай. Правоохранители уточняют сейчас все обстоятельства происшествия.

Полицейские Львовщины предостерегают:

– Крыши и заброшенные здания – не место для развлечений.

– Не подниматься на крыши жилых домов, гаражей или других сооружений.

– Это чрезвычайно опасно – можно поскользнуться, упасть и получить тяжелые травмы или погибнуть. Не заходите в заброшенные или недостроенные здания.

– Там могут быть слабые перекрытия, опасные конструкции, открытые шахты и обломки.

– Играйте только в специально оборудованных для этого местах – на детских площадках, стадионах, в парках.

Напомним, что в воскресенье, 27 июля, в Одесской области произошла трагедия. В результате непогоды в городе Балта погиб подросток. Еще четверо детей были травмированы. Отмечается, что дети были в палатке в тот момент, когда на них упало дерево. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают представители полиции.

29 июля в Винницкой области произошла другая трагедия. Неподалеку Немирова погибли родственники, которые направлялись на похороны. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Щетки.

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