Фиктивный брак с матерями-одиночками: полиция раскрыла новую схему выезда военнообязанных за границу

На Житомирщине правоохранители разоблачили новую схему переправки за границу военнообязанных мужчин. Она заключается в фиктивном заключении брака и оформлении отцовства над детьми.

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Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Максим Заярный, передает "Укринформ". По его словам, 6 января были задержаны два человека – организаторы схемы.

"Нашим отделом была разоблачена преступная схема деятельности жителей города Бердичева и Винницкой области, которые наладили схему оформления отцовства лиц мужского пола над тремя и более детьми, за что брали определенную плату", – рассказал Заярный.

По его словам, была задержана жительница Бердичева, которая подыскивала малоимущих матерей-одиночек, и житель Винницы, который находил мужчин-уклонистов.

Женщинам предлагали 500 долларов, а за оформление фиктивного отцовства мужчины платили от 3 тысяч долларов.

В частности, подозреваемые помогли оформить отцовство на двоих детей жителю Переяслава на Киевщине, который уже имел собственного ребенка. Он заключил фиктивный брак и оформил отцовство, однако выехать из Украины не успел, поскольку был задержан.

На данный момент есть информация примерно о шести случаях в рамках этой схемы. Ею пользовались мужчины в возрасте 20-35 лет, рассказал Максим Заярный.

С начала масштабного вторжения РФ Главное управление Нацполиции Житомирщины раскрыло три схемы незаконного выезда за границу военнообязанных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские разоблачили мужчину, который незаконно переправлял иностранцев через границу Украины. За свои услуги он брал от 600 до 1800 долларов.