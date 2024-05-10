СБУ объявила подозрение еще трем предателям, воевавшим против Сил обороны на Донетчине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении трем предателям, которые пытались прорвать украинскую оборону на Донетчине и попали в плен Вооруженных сил. Среди них – житель оккупированного Крыма, еще с 2014 года воевавший против Украины.

Об этом 10 мая сообщила пресс-служба СБУ. "Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты находились в составе оккупационных группировок Южного военного округа РФ и регулярно участвовали в штурмах позиций ВСУ на Донетчине.

В конце апреля 2024 года воины Сил обороны Украины взяли предателей в плен во время боев вблизи поселков Берестовое Бахмутского района и Старомайорское Волновахского района.

Среди задержанных – житель оккупированного Крыма, еще с 2014 года воевавший против Сил АТО вблизи Саур-Могилы.

В начале полномасштабного вторжения его привлекли в состав оккупационной группировки, которая захватывала левобережье Херсонщины.

Тогда он обстреливал из гранатомета АГС-17 украинские позиции в районе Новой Каховки.

Впоследствии его назначили командиром отделения и перебросили на Донетчину для штурма оборонительных линий под поселком Старомайорское.

Еще двое боевиков – жители захваченных территорий Луганской области. Один из них воевал против Украины еще до полномасштабного вторжения. В 2023 году оба вступили в 123-ю отдельную мотострелковую бригаду ВС РФ.

Там они сначала участвовали в захвате населенных пунктов Луганщины, а затем атаковали позиции украинских военных на Северском направлении.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Им грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ сообщила о подозрении бывшей старосте села на Херсонщине, которая возглавила местную оккупационную администрацию. Ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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