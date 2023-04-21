Фигуранту дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова отменили круглосуточный арест

Фигуранту дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области Ивану Приходько изменили меру пресечения. Ему отменили круглосуточный арест и заменили его ночным.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил адвокат подозреваемого Виктор Чевгуз. Он подчеркнул, что защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, чтобы его подопечный мог устроиться на работу.

Адвокат заявил, что "повторная комплексная судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертиза была проведена с такими же "косяками", как и первичная", а выводы экспертов противоречат друг другу.

"Переходим к судебным дебатам. На подготовку есть 15 дней…" – констатировал защитник Приходько.

Напомним: в марте 2023 года по делу об убийстве Кирилла Тлявова в суд поступили результаты повторной экспертизы, которых ожидали больше года. Экспертиза засвидетельствовала, что мальчик умер от прямого попадания пули, а не от рикошета, как утверждала предварительная экспертиза. Адвокат Чевгуз отметил, что должна быть назначена третья экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам;

– 4 июня 2019 года суд арестовал двух правоохранителей, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение объявили также второму задержанному полицейскому Дмитрию Кривошее. А еще одно – подростку, который также был на месте преступления.

– 22 декабря 2022 года Приходько освободили из-под стражи из-за решения Европейского суда по правам человека и назначили компенсацию более чем в 9000 тыс. евро. По словам самого Приходько, деньги еще не выплатили. Тогда же ему был назначен круглосуточный домашний арест с обязательствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!