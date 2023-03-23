Убийство Кирилла Тлявова: суд получил результаты повторной экспертизы, которые могут изменить рассмотрение дела

По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в суд поступили результаты повторной экспертизы, которых ждали больше года. Экспертиза показала, что мальчик умер от прямого попадания пули, а не от рикошета, как утверждала предыдущая экспертиза.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова адвоката обвиняемого Ивана Приходько, Виктора Чевгуза. Он отметил, что должна быть назначена третья экспертиза. Дело рассматривает Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд.

"Основной вывод, что Кирилл Тлявов был убит не от рикошета, а прямым попаданием. К тому же этот вывод прямо противоречит заключению предыдущей экспертизы. Если в материалах дела есть выводы экспертиз, противоречащих друг другу, то назначается третья экспертиза. Я написал возражение, потому что вывод некачественный, не объективный и не может быть положен в основу обвинения", – сказал адвокат Виктор Чевгуз.

Также отмечается, что специалисты определили положение ребенка в момент выстрела и якобы стрелка. Для этого прибегли к следственному эксперименту и использовали лазерные приборы измерения. Однако и это, по словам адвоката, вызывает сомнения.

"В заключении написано, что в Кирилла могли попасть только, если он сидел. А родной брат Кирилла говорит, что Кирилл сидел, пуля попала в голову и он лбом ударился об асфальт. То есть выводы экспертизы противоречат словам его родного брата. Также эксперты указали рост стрелка – 175 см рост, а у Ивана Приходько 171 – это разная высота. А как он держал винтовку? Может, он стрелял из-под руки, а может закинул на плечо", – прокомментировал адвокат заключения экспертизы.

По словам Чевгуза, из четырех обвиняемых рост около 175 сантиметров имеет другой фигурант, также бывший полицейский Владимир Петровец.

"Вот только Приходько инкриминируют непреднамеренное убийство, поэтому эксперты во время следственного эксперимента ориентировались на его личность", – сказал Чевгуз и добавил, что будет обжаловать заключение и будет ходатайствовать о назначении третьей экспертизы.

Со своей стороны прокурор и адвокат семьи Тлявовых комментировать результаты экспертизы до полного ознакомления отказались. Следующее судебное заседание по делу убийства Кирилла Тлявова запланировано на 19 апреля.

"Предыдущую экспертизу летом 2020 года провели специалисты другого учреждения – КНИДСЭ. Она установила, что пуля срикошетила от камня и попала ребенку в голову. А Кирилл Тлявов в момент выстрела находился напротив. Тогда результаты экспертизы также оспорил адвокат Чевгуз. По его мнению, экспертиза не установила кто именно из обвиняемых стрелял, к тому же движение пули эксперты определили "устаревшим методом" – траекторию вычисляли веревками. В свою очередь эксперт объяснил, что "это сделали, ведь на солнце терялся след лазера". После допроса экспертов на повторную экспертизу согласились прокуроры и в декабре 2021 года суд назначил повторное исследование", – напоминает "Суспільне".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая 2019 года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.

4 июня 2019 года суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Подозрение объявили и другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее. А еще одно – подростку, который тоже был на месте преступления.

6 декабря 2019-го следователи ГБР завершили расследование убийства 5-летнего Кирилла и оставили под подозрением двух полицейских, их знакомого и 16-летнего сына одного из фигурантов.

22 декабря 2022 года года Приходько освободили из-под стражи из-за решения Европейского суда по правам человека и назначили компенсацию более чем в 9000 тысяч евро. По словам самого Приходько, деньги еще не выплатили.

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