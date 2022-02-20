Фейковая российская республика: в Кремле топорно лепят из Украины "агрессора"
Фейковая российская республика:
Факты последних дней:
1. Обращение фунтов ОРДЛО – записаны заранее.
Что говорит о сценарной заготовке.
2. В ДНР заявили о, якобы, добытом разведчиками "плане наступления" Украины... на русском языке (!)))
3. Фейковый взрыв УАЗика.
- ноль смысла.
- ноль пострадавших
- ноль стоимости (военное списанное г*вно)
- просто картинка
4. Фейковая эвакуация украинцев из ОРДЛО
- Людей напугали сиренами, фейковыми обращениями
- Привезли к забору россии и бросили.
5, В Луганске людям так страшно, что тусят как обычно в ночных клубах)
6. Фейковость эвакуации подтверждается полными людей улицами Донецка. В частности Бульвара Пушкина.
Общался сегодня с друзьями.
В магазинах продукты есть, все спокойно никакой паники.
7. Обстрел российскими наемниками украинского детского сада и фейковые версии
8. Фейковая информация об украинских снарядах в Ростовской области.
К слову, в 2014 году это уже пытались нарисовать.
Вот новость 2014 без подтверждения фактами
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