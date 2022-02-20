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Фейковая российская республика:

Факты последних дней:

1. Обращение фунтов ОРДЛО – записаны заранее.

Что говорит о сценарной заготовке.

2. В ДНР заявили о, якобы, добытом разведчиками "плане наступления" Украины... на русском языке (!)))

Видео дня

3. Фейковый взрыв УАЗика.

- ноль смысла.

- ноль пострадавших

- ноль стоимости (военное списанное г*вно)

- просто картинка

4. Фейковая эвакуация украинцев из ОРДЛО

- Людей напугали сиренами, фейковыми обращениями

- Привезли к забору россии и бросили.

5, В Луганске людям так страшно, что тусят как обычно в ночных клубах)

6. Фейковость эвакуации подтверждается полными людей улицами Донецка. В частности Бульвара Пушкина.

Общался сегодня с друзьями.

В магазинах продукты есть, все спокойно никакой паники.

7. Обстрел российскими наемниками украинского детского сада и фейковые версии

8. Фейковая информация об украинских снарядах в Ростовской области.

К слову, в 2014 году это уже пытались нарисовать.

Вот новость 2014 без подтверждения фактами

Читайте, делайте выводы и делитесь с друзьями.

Все должны знать про нового Пиноккио.