В 'ДНР' готовят провокацию на заводе 'Стирол': места хранения химикатов минируют, оккупанты запустили фейк о диверсии

Оккупанты на Донбассе готовили провокацию для того, чтобы обвинить Украину в агрессии. Так называемые вооруженные силы "ДНР" в оккупированной Горловке минировали на заводе "Стирол" места хранения аммиака.

Об этом сообщило в пятницу, 18 февраля, издание "Информационное сопротивление". В то же время офицер ВСУ Анатолий Штафан на своем канале в Telegram опубликовал видео якобы атаки на химзавод "польских диверсантов". Кадры распространяют на каналах оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В сообщениях на местных пабликах сказано, что 10-12 "диверсантов" якобы пытались взорвать баки с хлором. Оккупанты утверждают, что двоих якобы было убито, а троих ранено. Боевики подают эту информацию так, будто они остановили "атаку" на завод.

Видео дня

В сообщениях сказано, что на месте были найдены "средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца", а также экшн-камера, запись из которой показали в сети. В то же время Штефан указал на то, что изначально кадры с камеры "диверсанта" подавались, как запись боевиков "ДНР", но позже оккупанты отредактировали информацию.

Как сообщили в "Информационном сопротивлении", минирование мест хранения аммиака на заводе может привести к гибели местного населения и экологической катастрофе. По информации авторов сообщения, задумкой оккупантов является обвинить Киев в атаке на стратегические объекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия не собирается освобождать оккупированные территории и проводить наступательные операции. Он призвал не верить фейкам пропагандистов.