Фейк с признаками подделки: в Нацполиции прокомментировали видео с росСМИ якобы о выстреле в работника ТЦК

Российская пропаганда распространяет видео, на котором неизвестный якобы стреляет в работника ТЦК во время вручения повестки. В Национальной полиции подчеркивают, что ролик фейковый, у него есть явные признаки подделки.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что вражеские ресурсы распространяют видео от имени Нацполиции Украины, на котором неизвестный стреляет в работника ТЦК во время вручения повестки.

К проверке в полиции были привлечены сотрудники подразделения криминального анализа. По предварительной информации, контент содержит признаки подлога.

В частности, по данным правоохранителей, на видеозаписи нет признаков, присущих выстрелу из огнестрельного оружия. Кроме того, надписи на жилете якобы работника ТЦК – неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами. В то время как настоящие представители центров комплектования носят камуфляж и не надевают светоотражающих жилетов.

Более того, "водяной знак" на видео - подделка под вотермарку НПУ и не соответствует той, которой маркируется официальное видео.

Также в полицию не поступало никаких сообщений по убийству или ранению работника ТЦК СП.

"Призываем не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам!" – отметили в Нацполиции.

Напомним, народный депутат Евгений Шевченко распространил в соцсетях историю о том, как будто бы в Белой Церкви на Киевщине мужчина скончался после избиения работниками ТЦК. В полиции и ТЦК опровергли информацию, но фейк активно подхватили российские СМИ.

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