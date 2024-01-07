Нардеп Шевченко подыграл росСМИ фейком о мужчине, 'умершем' после задержания представителями ТЦК

Народный депутат Евгений Шевченко распространил в соцсетях историю о том, как якобы в Белой Церкви на Киевщине мужчина умер после избиения работниками ТЦК. В полиции и ТЦК опровергли информацию, но фейк активно подхватили российские СМИ.

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Так, в своем Telegram-канале Шевченко написал со ссылкой на местных жителей, что в Белой Церкви работники ТЦК "поймали одного парня" и увезли в неизвестном направлении, после чего он якобы "умер в больнице от побоев".

Инцидент якобы расследует СБУ, а в СМИ, по словам Шевченко, информации нет, потому что дело якобы пытаются "замять".

После разоблачения фейка нардеп удалил неправдивую публикацию и написал, что информация действительно была неподтвержденной. В то же время он заявил, что "не имеет права молчать о подобных событиях".

Украинский военный полковник ВСУ Анатолий Штефан обвинил Шевченко в работе на российскую пропаганду и призвал привлечь народного избранника к ответственности.

"Надеюсь, Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, которое привело к массовому распространению фейка, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко", – написал он в Telegram.

Что известно о фейке

В управлении полиции и ТЦК Белой Церкви сразу обнародовали официальные опровержения инцидента, который, по сообщениям некоторых СМИ, якобы мог произойти 27 декабря.

"Сообщаем, что в полицию подобных сообщений не поступало. Представители ТЦК также утверждают, что указанные ситуации во время общения с жителями города не возникали", – заявили в райуправлении полиции Белой Церкви.

Начальник Белоцерковского ТЦК подполковник Олег Лысенко также отверг фейковую информацию. Он заявил, что работники местного военкомата не применяют физическую силу к гражданам, а в случае нарушений призвал обращаться к правоохранителям.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что, по словам местных жителей, в приемное отделение больницы с травмой головы никто в указанную дату не попадал, а свидетелей из работников "скорой", якобы приезжавшей на вызов, как и родственников погибшего, никто не знает.

Кроме того, уже 29 декабря распространительницу фейка разоблачили и она записала видео с извинениями.

Расследователи проекта "Без Брехні" установили, что неправдивое "событие" в действительности не получило широкой огласки в местных пабликах Белой Церкви, а впервые об этом написали в чате уклонистов и на сайте объявлений Kidstaff, где сразу нашлись якобы "свидетели".

Евгений Шевченко – депутат Рады 9-го созыва, бывший член фракции "Слуга народа". Член комитета парламента по экономическому развитию, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики.

В мае 2021 года его исключили из фракции "Слуг", после того, как он неоднократно высказывался в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Шевченко помогал разведке коммуницировать с Лукашенко для того, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну. Сам нардеп заявлял, что вступил в ряды ВСУ.

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