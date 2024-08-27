Ежемесячно производили тяжелых психотропов на 20 млн грн: в Одессе обезвредили крупный наркосиндикат. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины разоблачили международную преступную организацию, которая производила и продавала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов. 10 участников синдиката, в том числе два его организатора, задержали в Одессе и других регионах страны.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Каждый месяц злоумышленники производили от 60 до 100 кг товара на сумму более 20 миллионов гривен по ценам черного рынка.

"При этом, в рамках уголовного производства задокументирована контрабанда 120 кг психотропных веществ. Среди изъятого у фигурантов – большие партии амфетамина, мефедрона и особо опасного психотропа PVP", – говорится в сообщении.

Лабораторию для изготовления группировки обустроило в одном из дачных кооперативов Одессы. Все необходимые компоненты они получали контрабандой от своих сообщников из страны Восточной Азии, а также закупали через специализированные интернет-форумы.

Готовые наркотики и психотропы дельцы сбывали в самых больших городах Украины, используя так называемые закладки. Для оптовой наркоторговли участники синдиката создали собственную сеть Telegram-каналов, где рекламировали свой товар. Кроме этого, фигуранты активно искали потенциальных покупателей в даркнете.

Для отправки наркотиков они использовали почтовые сервисы, а товар прятали в контейнерах среди продуктов питания.

По данным следствия, одним из организаторов группировки оказалась рецидивистка – ее ранее уже привлекали к уголовной ответственности за наркоторговлю.

Всем задержанным сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, по делу продолжается расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух торговцев кокаином, которые получали его из закладок в Закарпатье и пересылали в столицу в пылесосе. Такой "бизнес" приносил злоумышленникам более 12 миллионов гривен дохода ежемесячно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!