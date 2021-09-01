При взрывах в Кабуле едва не погибли украинские спецназовцы: появились подробности. Видео

В столице Афганистана во время операции по эвакуации мирных жителей едва не погибли военные из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это случилось, когда возле аэропорта Кабула прогремели взрывы, забрав сотни жизней.

Об этом в интервью ТСН рассказал спецназовец Олег. На сайте издания опубликовали превью разговора с ним, а полная версия выйдет в следующих выпусках(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военнослужащие ГУР Минобороны уже вернулись домой из Афганистана, где с 16 августа выполняли спецоперации по спасению украинцев и их родных, иностранцев. Там они ежедневно осуществляли три-четыре выхода из международного аэропорта афганской столицы на поиски людей, которых надо было увести.

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26 августа произошел теракт – террорист-смертник устроил взрыв, стоя посреди толпы людей у входа к аэропорту. Затем еще один раздался неподалеку отеля.

По словам Олега, группа спецназовцев из Украины находилась именно в том месте у аэропорта. Это было за полтора часа до ЧП, которое привело к смерти 200 человек, в том числе 13 американских военных.

"Мы выходили туда, куда американские, канадские военные не выходили. Когда наблюдаешь, как в аэропорту объединяется семья, которая не видела друг друга – оно того стоит", – признался Олег.

Он также рассказал подробности об уникальной спецоперации, помощи Канаде и сопровождении ее микроавтобусов. О проблемах координации в сплошном хаосе толпы людей, которые хватались за любую возможность уехать. Это покажут в следующих выпусках службы новостей.

Добавим: 27 августа украинские военные в Кабуле поспособствовали эвакуации переводчиков, которые работали в Афганистане. Служащие пытались вылететь в Канаду, но последний рейс в Европу был отправлен накануне. Наши воины пешком отправились в аэропорт, чтобы сопровождать этих людей.

Украина в беспрецедентно сложных условиях организовала уже шесть эвакуационных рейсов, которыми вывезли из Афганистана более 650 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, выживший после теракта в Кабуле, сравнил произошедшее с концом света. Он рассказал, что происходило на месте ЧП.